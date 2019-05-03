Втюрина задержали с поличным в момент получения 148 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

В пресс-службе КГБ прокомментировали задержание заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина.



Фото с сайта vsr.mil.by

Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 (Получение взятки) УК Беларуси.

«Он был задержан с поличным при получении 148 600 долларов США от представителя российской коммерческой структуры „Г“ за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь. Последнему предъявлено обвинение в даче взятки», — рассказали в ведомстве.

Оба обвиняемых признали вину по данному эпизоду в полном объеме. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

КГБ продолжаются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что сотрудники КГБ Беларуси задержали заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина. Было обнародовано несколько версий произошедшего — от получения взятки до сотрудничества с российскими силовиками. По информации источников TUT.BY, он «пытался порешать вопросы» с помощью имевшихся связей. Александр Лукашенко 24 апреля подписал указ , которым освободил полковника Андрея Втюрина от должности заместителя госсекретаря Совбеза «за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего».

Андрей Втюрин родился в Пензе в 1971 году и окончил Саратовское высшее военное училище МВД России. Почти 20 лет проработал в Службе безопасности президента Беларуси. Из них семь лет — с 2007-го по 2014-й — на посту руководителя. Затем Александр Лукашенко назначил Втюрина заместителем госсекретаря Совета безопасности.