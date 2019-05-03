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Втюрина задержали с поличным в момент получения 148 тысяч долларов
04.05.2019 11:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В пресс-службе КГБ прокомментировали задержание заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина.
Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 (Получение взятки) УК Беларуси.
«Он был задержан с поличным при получении 148 600 долларов США от представителя российской коммерческой структуры „Г“ за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь. Последнему предъявлено обвинение в даче взятки», — рассказали в ведомстве.
Оба обвиняемых признали вину по данному эпизоду в полном объеме. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
КГБ продолжаются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
Напомним, несколько дней назад стало известно, что сотрудники КГБ Беларуси
Андрей Втюрин родился в Пензе в 1971 году и окончил Саратовское высшее военное училище МВД России. Почти 20 лет проработал в Службе безопасности президента Беларуси. Из них семь лет — с 2007-го по 2014-й — на посту руководителя. Затем Александр Лукашенко назначил Втюрина заместителем госсекретаря Совета безопасности.
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«Он был задержан с поличным при получении 148 600 долларов США от представителя российской коммерческой структуры "Г" за содействие в продвижении ее интересов в...
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