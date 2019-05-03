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Яровой сев в Беларуси проведен на более чем 80% площадей

04.05.2019 11:23 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Яровой сев в Беларуси, по данным на 4 мая, проведен на 2,05 млн га, или на 83,9% запланированных площадей, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.

"Крайний срок для завершения ярового сева - 15 мая. К этому дню планируем завершить в том числе сев кукурузы в Гомельской области и всех сельхозкультур - в Витебской", - сказал Владимир Гракун.

Сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур завершен: посеяно 894,6 тыс. га. Сев кукурузы в Беларуси проведен на 635,8 тыс. га, или на 61,6% запланированных площадей. Кукуруза на зерно посеяна на 247,7 тыс. га (111,1% плана), на силос - 388,1 тыс. га (47,9% плана). Картофель посадили на 20,3 тыс. га (83%), овощи – на 4,05 тыс. га (72,3%). Завершен сев сахарной свеклы и льна-долгунца. Ведутся работы по севу однолетних трав (258,9 тыс. га, или 90,4%).

Как сообщалось, в нынешнем году яровой сев планируется провести на 2,4 млн га. Кукурузу планируется посеять на площади более 1 млн га, картофель - 24,5 тыс. га.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Яровой сев в Беларуси, по данным на 4 мая, проведен на 2,05 млн га, или на 83,9% запланированных площадей, сообщил корреспонденту БЕЛТА...
 
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