КГБ: Вместе с главой «Белтелекома» задержан взяткодатель - гражданин России

Источник материала: Tut.by

Вместе с главой «Белтелекома» задержан и гражданин Российской Федерации «К». Как сообщает пресс-служба КГБ, его задержали в момент передачи Сивоедову взятки в размере 15 тыс. евро.

В рамках следствия по уголовному делу по ст.ст. 430, 431 УК Республики Беларусь КГБ привлечены в качестве обвиняемых Генеральный директор РУП «Белтелеком» Сиводедов Сергей Иванович, получивший взятку за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования в размере 15 000 евро, а также взяткодатель — гражданин Российской Федерации «К».

В ходе следственных действий по месту жительства Сиводедова также обнаружено и изъято 470 000 долларов США, полученных последним по иным эпизодам взяточничества. Наложен арест на три принадлежащих Сиводедову квартиры в городе Минске, в том числе оформленных на подставных лиц, а также земельный участок с жилым домом в Минском районе.

Обвиняемые сотрудничают со следствием. В отношении них применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.