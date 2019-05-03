ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Верховный суд разъяснил, как судам применять нормы, сменившие одиозный 488 указ

04.05.2019 12:10 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Указ президента № 151, определяющий порядок применения ст. 33 Налогового кодекса, и практически восстанавливающий нормы отмененного печально известного указа № 488 о лжепредпринимательстве вступил в силу в апреле, вызвав много вопросов и юристов, и субъектов хозяйствования.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Верховный суд в начале мая направил в суды разъяснения.

Напомним, в соответствии с пунктом 4 статьи 33 Налогового кодекса налоговая база и суммы налога по результатам проверки подлежат корректировке при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

  • установлены искажения сведений о фактах совершения хозопераций, об объектах налогообложения, налоговых декларациях, а также в других документах;
  • основной целью совершения хозяйственной операции является неуплата, неполная уплата или зачет суммы налога;
  • отсутствие реальности совершения хозяйственной операции (включая случаи, когда фактически не поступил товар, не выполнены работы, не оказаны услуги.

Верховный суд напоминает, что одним из основных принципов налогообложения в Беларуси обозначена презумпция добросовестности плательщика, и поэтому судам надо учитывать, что неуплата или неполная уплата налога «может быть результатом как виновных деяний, так и деяний, которые могут быть квалифицированы как невиновные, но влекущие корректировку налоговой базы».

«Судам следует иметь в виду, что положения абзаца второго пункта 4 статьи 33 НК применяются в случае действий самого плательщика, выразившихся в искажении сведений о фактах хозяйственной операции, об объектах налогообложения, при этом как виновных действий, так и в результате ошибок», — отмечено в разъяснениях.

Примеры таких действий:

  • сокрытие или занижение объектов налогообложения, налоговой базы; завышение затрат; завышение вычетов по НДС, профессиональных налоговых вычетов;
  • отражение в налоговых декларациях и бухучете недостоверной информации об объектах налогообложения, налоговой базе, сумме налоговых обязательств;
  • выплаты зарплаты в «конвертах» без отражения на счетах бухучета;
  • неправильное применение пониженных налоговых ставок, налоговых льгот, специальных режимов налогообложения.

Суд исследует и оценивает собранные контролирующим органом доказательства, свидетельствующие о виновном участии проверяемого плательщика и его должностных лиц и учредителей в целенаправленном создании условий для незаконного уменьшения налоговых обязательств. О виновных действиях могут, в частности, свидетельствовать установленные факты юридической, экономической и иной взаимозависимости участников хозяйственных операций, согласованность их действий, использование нетипичных форм расчетов и сроков платежей и т.п.

Подлежит доказыванию совокупность следующих обстоятельств:

  • существо искажения (то есть в чем конкретно оно выразилось);
  • причинная связь между действиями плательщика и искажениями;
  • характер действий плательщика, выразившихся в искажении сведений;
  • потери бюджета, суммы неуплаченных налоговых платежей.

В Верховном суде отмечают, что судебной оценке подлежат действия плательщика по исполнению им возложенных налоговым законодательством обязанностей, а также действия по обеспечению сохранности документов бухучета и документов, подтверждающих приобретение товарно-материальных ценностей; проверки первичных учетных документов.

Необходимо также учитывать, что плательщик вправе проверить в доступных государственных информационных ресурсах сведения о благонадежности репутации контрагента, отмечают авторы разъяснений.

Комментируя положение о том, как устанавливается цель хозоперации, Верховный суд отмечает, что «основной целью сделки должна быть конкретная разумная хозяйственная (деловая) цель, а не получение необоснованных преимуществ в налогообложении в нарушение установленных НК принципов».

При этом признается, что «положения НК не ограничивают право плательщиков проводить свои хозяйственные операции так, чтобы налоговые последствия были минимальными, однако в избранном плательщиком варианте сделки (операции) не должен присутствовать признак искусственности, лишенной хозяйственного и экономического смысла».

Примерами таких действий являются:

  • передача вычетов по НДС при реорганизации, в т.ч. «по цепочке» с осуществлением нескольких реорганизаций;
  • проведение разовых экспортных операций, облагаемых по ставке НДС в размере 10%, на незначительные суммы для получения права на зачет или возврат НДС из бюджета в полном объеме, в десятки раз превышающего оборот по реализации;
  • отражение в налоговых декларациях выручки от реализации в минимальном размере и заявление к возврату вычетов по НДС в полном объеме (под ставку 10%), при этом товар фактически не приобретался;
  • оформление недостоверных первичных учетных документов по реализации товаров на внутреннем рынке по ставке НДС в размере 10% по ценам, ниже себестоимости или цены приобретения, повлекшее превышение вычетов по НДС над исчисленным налогом и вычет НДС в полном объеме при отсутствии фактической реализации;
  • использование ИП для документирования хозяйственной операции для неправомерного возврата сумм НДС, а также обналичивания полученных ИП денежных средств;
  • создание нескольких субъектов хозяйствования, прикрывающих деятельность одного субъекта, не отвечающего условиям для применения специального режима налогообложения, для использования преимуществ, предусмотренных таким режимом (признаки: между руководителями и учредителями организаций есть родственные отношения, участники зарегистрированы по одному адресу, кадры вновь созданных организаций формируются за счет работников основной организации, у подконтрольных организаций нет активов для самостоятельного ведения деятельности, товары хранятся на одном складе, имеется общий офис и т.д.);
  • подмена трудовых отношений гражданско-правовыми - заключение договоров с ИП, которые фактически продолжают выполнять функции, предусмотренные трудовыми договорами, местом оказания является, как правило, офис организации, выполняемые функции, условия, режим работы и др. аналогичны при выполнении трудовых обязанностей;
  • реализация взаимосвязанных хозопераций, направленных на неправомерное применение норм международных соглашений об избежании двойного налогообложения с целью вывода прибыли за пределы республики.

Отсутствие реальности совершения хозяйственной операции может быть подтверждено:

  • фактами, свидетельствующими о том, что исполнение спорной сделки выполнено непосредственно проверяемым плательщиком, а не лицом, указанным в учетном документе;
  • фактами совершения плательщиком операций с товаром, который он не производил или не мог реально произвести;
  • фактами выполнения работ (оказания услуг) плательщиком при отсутствии у него персонала, оборудования и технических средств для их выполнения.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комментируя положение о том, как устанавливается цель хозоперации, Верховный суд отмечает, что «основной целью сделки должна быть конкретная разумная...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Яровой сев в Беларуси проведен на более чем 80% площадей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика