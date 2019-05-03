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Изменения в выплате пособий

04.05.2019 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

С 1 мая 2019 года в связи с ростом бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, который составит 224,02 руб., пособия семьям, воспитывающим детей, зависящие от данного показателя, будут выплачиваться в следующих размерах:
- единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка - 10 БПМ - 2240,20 руб.; при рождении второго и последующих детей - 14 БПМ - 3136,28 руб.;
- пособие женщинам, ставшим на учет в организации здравоохранения Республики Беларусь до 12-недельного срока беременности - 1 БПМ - 224,02 руб.;
- ежемесячное пособие на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет - 50% БПМ - 112,01 руб. (пособие назначается на семью одно, независимо от количества детей старше 3 лет, воспитываемых в семье);
- ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (в которых: воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет; воспитывается ребенок в возрасте до 18 лет, инфицированный вирусом иммунодефицита человека; отец (отчим) проходит срочную военную или альтернативную службу; оба родителя являются инвалидами I или II группы, а также, если один родитель является инвалидом I группы, а второй осуществляет уход за ним) составит:
- на ребенка-инвалида старше 3 лет - 70% БПМ - 156,81 руб.;
- на остальных детей старше 3 лет в таких семьях - 50% БПМ - 112,01 руб.
Лицам, одновременно имеющим право на пособие на детей в возрасте от 3 до 18 лет и на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, назначается и выплачивается один вид пособия по их выбору.
Ежемесячные пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, которые перерасчитываются с 1 февраля и с 1 августа, и зависят от среднемесячной заработной платы работников в республике, будут выплачиваться до конца июля 2019 года в прежних размерах:
- на первого ребенка - 362,46 руб.,
- на второго и последующих детей - 414,24 руб.,
- на ребенка-инвалида - 466,02 руб.

Ивьевский
районный
отдел ФСЗН.

 
 
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С 1 мая 2019 года в связи с ростом бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, который составит 224,02 руб., пособия семьям, воспитывающим детей,...
 
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