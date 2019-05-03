Изменения в выплате пособий

Источник материала: Ивьевский край

С 1 мая 2019 года в связи с ростом бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, который составит 224,02 руб., пособия семьям, воспитывающим детей, зависящие от данного показателя, будут выплачиваться в следующих размерах:

- единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка - 10 БПМ - 2240,20 руб.; при рождении второго и последующих детей - 14 БПМ - 3136,28 руб.;

- пособие женщинам, ставшим на учет в организации здравоохранения Республики Беларусь до 12-недельного срока беременности - 1 БПМ - 224,02 руб.;

- ежемесячное пособие на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет - 50% БПМ - 112,01 руб. (пособие назначается на семью одно, независимо от количества детей старше 3 лет, воспитываемых в семье);

- ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (в которых: воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет; воспитывается ребенок в возрасте до 18 лет, инфицированный вирусом иммунодефицита человека; отец (отчим) проходит срочную военную или альтернативную службу; оба родителя являются инвалидами I или II группы, а также, если один родитель является инвалидом I группы, а второй осуществляет уход за ним) составит:

- на ребенка-инвалида старше 3 лет - 70% БПМ - 156,81 руб.;

- на остальных детей старше 3 лет в таких семьях - 50% БПМ - 112,01 руб.

Лицам, одновременно имеющим право на пособие на детей в возрасте от 3 до 18 лет и на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, назначается и выплачивается один вид пособия по их выбору.

Ежемесячные пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, которые перерасчитываются с 1 февраля и с 1 августа, и зависят от среднемесячной заработной платы работников в республике, будут выплачиваться до конца июля 2019 года в прежних размерах:

- на первого ребенка - 362,46 руб.,

- на второго и последующих детей - 414,24 руб.,

- на ребенка-инвалида - 466,02 руб.

Ивьевский

районный

отдел ФСЗН.