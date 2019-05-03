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Посольство РФ в Минске пока не располагает данными об аресте двух россиян за дачу взяток
04.05.2019 13:39 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посольство Российской Федерации в Минске пока не проинформировано об аресте двух граждан РФ, которые обвиняются в даче взяток должностным лицам Беларуси. Об этом сообщил ТАСС в субботу пресс-секретарь посольства Алексей Маскалев.
«В консульский отдел посольства России официально уведомления об аресте российских граждан пока не поступало», — отметил пресс-секретарь дипмиссии РФ.
Комитет госбезопасности Беларуси сообщил в субботу об аресте двух граждан РФ, которые обвиняются в даче взяток бывшему
Также при аресте главы «Белтелекома» был задержан гражданин РФ за передачу взятки в размере 15 тыс. евро. В КГБ заявили, что по данному эпизоду россиянин сотрудничает со следствием.
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Ранее об аресте граждан России сообщили в белорусском КГБ.
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