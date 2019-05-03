Посольство РФ в Минске пока не располагает данными об аресте двух россиян за дачу взяток

Источник материала: Tut.by

Посольство Российской Федерации в Минске пока не проинформировано об аресте двух граждан РФ, которые обвиняются в даче взяток должностным лицам Беларуси. Об этом сообщил ТАСС в субботу пресс-секретарь посольства Алексей Маскалев.

«В консульский отдел посольства России официально уведомления об аресте российских граждан пока не поступало», — отметил пресс-секретарь дипмиссии РФ.

Комитет госбезопасности Беларуси сообщил в субботу об аресте двух граждан РФ, которые обвиняются в даче взяток бывшему заместителю госсекретаря Совета безопасности Беларуси Андрею Втюрину и генеральному директору «Белтелекома» Сергею Сиводедову. По данным КГБ, в первом случае представитель российской коммерческой структуры передал Втюрину 148,6 тыс. долларов за содействие в продвижении интересов компании в Беларуси. Россиянин признал свою вину, утверждают в белорусской спецслужбе.

Также при аресте главы «Белтелекома» был задержан гражданин РФ за передачу взятки в размере 15 тыс. евро. В КГБ заявили, что по данному эпизоду россиянин сотрудничает со следствием.