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УКС Ленинского района предложил партию квартир с машиноместами в доме в Лошице-6. Цена кв.м «двушек» — $1300

04.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

УКС Ленинского района предложил партию квартир с машиноместами в доме в Лошице-6. Цена кв.м «двушек» — 00

Рядом с домом № 4 по генплану (почтовый адрес – Игуменский тракт, 14 ) ведется строительство  многоквартирного монолитно-каркасного жилого дома № 3 по генплану, которое начато 1 марта 2018 года. Объект планируется к сдаче 31 августа 2020 года.

Дом № 3 по генплану состоит из 6-ти секций по 10 этажей, 7-я и 8-я секции имеют по 7 этажей.

Он рассчитан на 336 квартир, из них 168 – однокомнатных, 46 – двухкомнатных и 122 – трехкомнатных квартир. Жилые помещения сдаются без чистовой отделки.

УКС Ленинского района предложил партию квартир с машиноместами в доме в Лошице-6. Цена кв.м «двушек» — 00

Согласно проектной декларации гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются следующие квартиры с машиноместами в подземном гараже-стоянке дома № 4 по генплану:

– 26 двухкомнатных квартир общей площадью от 53,6 кв.м до 66 кв.м с машиноместами по цене 1300 долл./кв.м. Купить квартиру в Минске без посредников у государственного застройщика можно по цене от 49.378 долларов США до 65.459 долларов США.

– 8 трехкомнатных квартир общей площадью от 77,2 кв.м до 77,7 кв.м с машиноместами по цене 1250 долл./кв.м. Стоимость жилого помещения в эквиваленте составляет от 76.198 долларов США до 76.885 долларов США;

– 18 трехкомнатных квартир общей площадью от 84,7 кв.м до 88,2 кв.м с машиноместами по цене 1250 долл./кв.м. Стоимость жилого помещения в эквиваленте составляет от 85.648 долларов США до 90.010 долларов США;

– 41 трехкомнатную квартиру общей площадью от 90,1 до 99,6 кв.м по цене 1150 долл./кв.м. Стоимость жилого помещения составляет от 83.312 долларов США до 94.202 долларов США.

Стоимость машиноместа для «двушек» и «трешек» составляет 20.315 долларов США.

УКС Ленинского района предложил партию квартир с машиноместами в доме в Лошице-6. Цена кв.м «двушек» — 00

Под жилым домом запроектирован надземный закрытого типа гараж-стоянка на 89 машиномест.

На первом этаже размещаются 17 встроенно-пристроенных помещений.

Первоначальный взнос по объекту долевого строительства – 60% от полной стоимости.

Заявления для заключения договоров долевого строительства будут приниматься с 10 мая 2019 года.

УКС Ленинского района предложил партию квартир с машиноместами в доме в Лошице-6. Цена кв.м «двушек» — 00

Дом № 4 включает жилую часть и подземный гараж-стоянку. Жилая часть объекта (1-й пусковой комплекс) введена в эксплуатацию 12 декабря 2017 года.

Подземный гараж-стоянка (5-й пусковой комплекс) запланирован к сдаче 1 августа 2019 года.

УКС Ленинского района предложил партию квартир с машиноместами в доме в Лошице-6. Цена кв.м «двушек» — 00
УКС Ленинского района предложил партию квартир с машиноместами в доме в Лошице-6. Цена кв.м «двушек» — 00
 
Теги: Минск
 
 
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ГП «УКС Ленинского района» г. Минска предложил квартиры в жилом доме №3 по генплану с машиноместами в доме №4 по генплану в микрорайоне Лошица-6. Проектная...
 
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