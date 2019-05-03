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УКС Ленинского района предложил партию квартир с машиноместами в доме в Лошице-6. Цена кв.м «двушек» — $1300
04.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Рядом с домом № 4 по генплану (почтовый адрес – Игуменский тракт, 14 ) ведется строительство многоквартирного монолитно-каркасного жилого дома № 3 по генплану, которое начато 1 марта 2018 года. Объект планируется к сдаче 31 августа 2020 года.
Дом № 3 по генплану состоит из 6-ти секций по 10 этажей, 7-я и 8-я секции имеют по 7 этажей.
Он рассчитан на 336 квартир, из них 168 – однокомнатных, 46 – двухкомнатных и 122 – трехкомнатных квартир. Жилые помещения сдаются без чистовой отделки.
Согласно проектной декларации гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются следующие квартиры с машиноместами в подземном гараже-стоянке дома № 4 по генплану:
– 26 двухкомнатных квартир общей площадью от 53,6 кв.м до 66 кв.м с машиноместами по цене 1300 долл./кв.м. Купить квартиру в Минске без посредников у государственного застройщика можно по цене от 49.378 долларов США до 65.459 долларов США.
– 8 трехкомнатных квартир общей площадью от 77,2 кв.м до 77,7 кв.м с машиноместами по цене 1250 долл./кв.м. Стоимость жилого помещения в эквиваленте составляет от 76.198 долларов США до 76.885 долларов США;
– 18 трехкомнатных квартир общей площадью от 84,7 кв.м до 88,2 кв.м с машиноместами по цене 1250 долл./кв.м. Стоимость жилого помещения в эквиваленте составляет от 85.648 долларов США до 90.010 долларов США;
– 41 трехкомнатную квартиру общей площадью от 90,1 до 99,6 кв.м по цене 1150 долл./кв.м. Стоимость жилого помещения составляет от 83.312 долларов США до 94.202 долларов США.
Стоимость машиноместа для «двушек» и «трешек» составляет 20.315 долларов США.
Под жилым домом запроектирован надземный закрытого типа гараж-стоянка на 89 машиномест.
На первом этаже размещаются 17 встроенно-пристроенных помещений.
Первоначальный взнос по объекту долевого строительства – 60% от полной стоимости.
Заявления для заключения договоров долевого строительства будут приниматься с 10 мая 2019 года.
Дом № 4 включает жилую часть и подземный гараж-стоянку. Жилая часть объекта (1-й пусковой комплекс) введена в эксплуатацию 12 декабря 2017 года.
Подземный гараж-стоянка (5-й пусковой комплекс) запланирован к сдаче 1 августа 2019 года.
Фото: Павел Садовский
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УКС Ленинского района предложил партию квартир с машиноместами в доме в Лошице-6. Цена кв.м «двушек» — $1300
ГП «УКС Ленинского района» г. Минска предложил квартиры в жилом доме №3 по генплану с машиноместами в доме №4 по генплану в микрорайоне Лошица-6. Проектная...
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