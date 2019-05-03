УКС Ленинского района предложил партию квартир с машиноместами в доме в Лошице-6. Цена кв.м «двушек» — $1300

Рядом с домом № 4 по генплану (почтовый адрес – Игуменский тракт, 14 ) ведется строительство многоквартирного монолитно-каркасного жилого дома № 3 по генплану, которое начато 1 марта 2018 года. Объект планируется к сдаче 31 августа 2020 года.

Дом № 3 по генплану состоит из 6-ти секций по 10 этажей, 7-я и 8-я секции имеют по 7 этажей.

Он рассчитан на 336 квартир, из них 168 – однокомнатных, 46 – двухкомнатных и 122 – трехкомнатных квартир. Жилые помещения сдаются без чистовой отделки.



