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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Адресная пожарная сигнализация Smartec VESTA была представлена проектировщикам Санкт-Петербурга На семинаре в Санкт-Петербурге компания АРМО-Системы презентовала новую российскую систему пожарной сигнализации Smartec Vesta. Эксперты компании рассказали...

На семинаре в Санкт-Петербурге компания АРМО-Системы презентовала новую российскую систему пожарной сигнализации Smartec Vesta. Эксперты компании рассказали проектировщикам и инсталляторам Северо-Западного региона обо всех возможностях пожарной сигнализации Vesta, ее ассортименте и преимуществах перед другими системами. В частности, о том, что все оборудование Smartec Vesta имеет пятилетнюю гарантию производителя, а срок наработки на отказ извещателей превышает 50 лет. Кроме того, были рассмотрены законодательные аспекты построения пожарной сигнализации в будущем и усиления контроля со стороны государства. Своевременную детекцию дыма и возгораний в новой системе пожарной сигнализации обеспечивают пожарные извещатели различных типов. Дымовые, тепловые, комбинированные и ручные. Все извещатели Vesta оснащены корпусами из высококачественного пластика, не желтеющего со временем, и работают в диапазоне температур от минус 30 до 70 градусов, а лабораторные испытания показали срок их наработки на отказ более 50 лет. За счет конструктивных особенностей извещателей Smartec и системных решений в приемно-контрольных приборах новая пожарная сигнализация практически полностью исключает вероятность ложных срабатываний.Система автоматической пожарной сигнализации Vesta марки Smartec предназначена для объектов любого масштаба, от малых до крупных, и предоставляет возможность ее безграничного расширения, поскольку имеет децентрализованную структуру. Построенная по этому принципу, пожарная сигнализация Smartec продолжит работать даже в случае повреждения сети или при проведении ремонтных работ на отдельном участке системы. Более того, система Vesta использует передовые алгоритмы и технологии, отличается высокой производительностью, а также поддерживает управление противопожарной автоматикой.Базовыми элементами системы пожарной сигнализации Vesta являются приемно-контрольные приборы SF-FP-01, которые обрабатывают информацию не только с адресных извещателей Vesta, но и с неадресных пожарных датчиков различных производителей. Один приемно-контрольный прибор рассчитан на подключение до 255 извещателей, и может объединяться в сеть с другими контрольными приборами Smartec без ограничений. Стоит отметить, что пожарная сигнализация Vesta включает несколько видов приемно-контрольных приборов, отличающихся исполнением. В пластиковом и металлическом корпусе, с дисплеем и клавиатурой или без них, а также с креплением на DIN-рейку.Вся продуктовая линейка Vesta производится в России, полностью соответствует российским нормам пожарной безопасности, имеет пятилетнюю гарантию производителя, и поставляется с московского склада компании АРМО-Системы. На базе оборудования Smartec строится пожарная сигнализация с заделом на будущее, поскольку она легко и быстро масштабируется, подходит для любых объектов и обеспечивает высокий уровень защиты. При этом оборудование Smartec Vesta базируется на современных технологиях и материалах, имеет высокую надежность работы и позволяет снижать затраты на техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации.www.armosystems.ru