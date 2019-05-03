Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Viessmann расширяет программу поставок децентрализованной системы вентиляции Vitovent 100-D Воздухонепроницаемый каркас здания, нового или модернизированного старого, как правило, требует контролируемой системы вентиляции. Она обеспечивает свежий,...

Воздухонепроницаемый каркас здания, нового или модернизированного старого, как правило, требует контролируемой системы вентиляции. Она обеспечивает свежий, чистый воздух в помещениях и защиту здания от влаги и плесени. Vitovent 100-D не требует наличия вентиляционных каналов и представляет собой децентрализованную систему, которая будет оптимальным решением как для частных, так и для многоквартирных домов. Управлять установкой можно с помощью нового приложения Vitovent на смартфоне. Vitovent 100-D позволяет вентилировать весь дом или его участки, так называемые зоны вентиляции, практически без потерь тепла. Интегрированная система рекуперации возвращает до 91 процента от вытяжного воздуха и передает его в систему подачи свежего. Это экономит расходы на отопление, которые зависят от стандартной оконной вентиляции. Рекуперация тепла может быть отключена в жаркие летние дни, и тогда ночью в комнаты подается свежий прохладный воздух.Контрольные показатели влажности и температуры, а также временные программы можно предусмотреть для трех вентиляционных зон в доме или квартире. На дисплее системы также отображается информация о состоянии устройства. Например, о необходимости замены фильтров. Кроме того, доступны приложения Amazon Alexa и Google Assistant и управление через голосовые команды.Vitovent 100-D практически незаметно встраивается в проем окна и эффективно поглощает звук, максимально сдерживая шум уличного движения. Кроме того, для заказа доступны классический белый колпак и два варианта колпаков из нержавеющей стали, круглой и квадратной формы.Viessmann расширила программу поставок децентрализованной системы вентиляции Vitovent 100-D, дополнив её новыми вентиляционными решетками и вентилятором для внутренних помещений. Устройство эффективно проветривает внутренние помещения и выводит отработанный воздух через вытяжную шахту. При использовании вместе с датчиком влажности оно может работать автоматически.Для установки Vitovent 100-D не требуются вентиляционные каналы. Вентиляционная решетка встраивается в проем окна, а вентилятор вытяжного воздуха для внутренних помещений монтируется в стены после сверления отверстия диаметром 162 миллиметра. Устройства работают попеременно. Пока одно выводит отработанный воздух наружу, другое подает свежий в помещение. Обслуживать систему можно прямо из дома.www.viessmann.com