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Viessmann расширяет программу поставок децентрализованной системы вентиляции Vitovent 100-D
04.05.2019 11:45 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
Источник материала: Строительство и недвижимостьВоздухонепроницаемый каркас здания, нового или модернизированного старого, как правило, требует контролируемой системы вентиляции. Она обеспечивает свежий, чистый воздух в помещениях и защиту здания от влаги и плесени. Vitovent 100-D не требует наличия вентиляционных каналов и представляет собой децентрализованную систему, которая будет оптимальным решением как для частных, так и для многоквартирных домов. Управлять установкой можно с помощью нового приложения Vitovent на смартфоне. Vitovent 100-D позволяет вентилировать весь дом или его участки, так называемые зоны вентиляции, практически без потерь тепла. Интегрированная система рекуперации возвращает до 91 процента от вытяжного воздуха и передает его в систему подачи свежего. Это экономит расходы на отопление, которые зависят от стандартной оконной вентиляции. Рекуперация тепла может быть отключена в жаркие летние дни, и тогда ночью в комнаты подается свежий прохладный воздух.
Контрольные показатели влажности и температуры, а также временные программы можно предусмотреть для трех вентиляционных зон в доме или квартире. На дисплее системы также отображается информация о состоянии устройства. Например, о необходимости замены фильтров. Кроме того, доступны приложения Amazon Alexa и Google Assistant и управление через голосовые команды.
Vitovent 100-D практически незаметно встраивается в проем окна и эффективно поглощает звук, максимально сдерживая шум уличного движения. Кроме того, для заказа доступны классический белый колпак и два варианта колпаков из нержавеющей стали, круглой и квадратной формы.
Viessmann расширила программу поставок децентрализованной системы вентиляции Vitovent 100-D, дополнив её новыми вентиляционными решетками и вентилятором для внутренних помещений. Устройство эффективно проветривает внутренние помещения и выводит отработанный воздух через вытяжную шахту. При использовании вместе с датчиком влажности оно может работать автоматически.
Для установки Vitovent 100-D не требуются вентиляционные каналы. Вентиляционная решетка встраивается в проем окна, а вентилятор вытяжного воздуха для внутренних помещений монтируется в стены после сверления отверстия диаметром 162 миллиметра. Устройства работают попеременно. Пока одно выводит отработанный воздух наружу, другое подает свежий в помещение. Обслуживать систему можно прямо из дома.
www.viessmann.com
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Воздухонепроницаемый каркас здания, нового или модернизированного старого, как правило, требует контролируемой системы вентиляции. Она обеспечивает свежий,...
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