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МИД Беларуси: Малейшее конструктивное обсуждение темы БелАЭС Литва воспринимает как измену
04.05.2019 15:18 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МИД Литвы вчера
«С сожалением в очередной раз вынуждены констатировать, что литовская сторона прибегает к безосновательным и откровенно лживым заявлениям в отношении реализуемого проекта Белорусской АЭС и принимаемых мерах по обеспечению ее безопасности», — заметил пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз.
МИД напомнил, что Беларусь никогда не уклонялась от международного сотрудничества в этих вопросах. «Мы широко используем международную экспертизу и передовой опыт, тесно сотрудничая с МАГАТЭ и иными профильными агентствами. Еврокомиссия остается одним из основных наших партнеров в деле по обеспечению наивысшей степени безопасности будущей станции, регулярно оказывая белорусскому регулятору консультативную и техническую помощь», — заявил Анатолий Глаз.
В МИД отметили, что литовские специалисты участвовали в партнерской проверке
«По итогам этой оценки сформирован план мероприятий по дальнейшему повышению безопасности АЭС и работа по нему уже ведется. Время, затраченное на его подготовку белорусской стороной, вполне укладывается в европейскую практику, где эта работа заняла также около 9 месяцев. Однако, в отличие от Литвы, нам в нем нечего скрывать
В МИД полагают, что «такая забота литовской стороны о безопасности всего Европейского союза преследует совершенно иные цели: отвлечь внимание от известных сложностей с выводом из эксплуатации Игналинской АЭС и строительством ядерных могильников у границы с Беларусью». «Чем еще можно оправдать уклонение от предложения белорусской стороны создать систему мониторинга ядерных объектов, расположенных на территории обоих государств?» — задается риторическим вопросом Анатолий Глаз.
Пока, отмечают в МИД, «само упоминание слова „сотрудничество“ в сфере ядерной безопасности в состоянии, близком к агонии, исключается из официальных двусторонних документов».
«Белорусская сторона же всегда остается открытой к диалогу и конструктивному взаимодействию со всеми международными партнерами в деле обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации возводимой электростанции», — резюмирует МИД.
Проект БелАЭС, осуществляемый при участии российской госкорпорации «Росатом», был запущен в 2009 году в городе Островец в 50 км от Вильнюса. Литва называет строящуюся станцию небезопасной и утверждает, что Минск не склонен придерживаться международных требований в сфере ядерной энергетики. Литовский парламент объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности. В Вильнюсе заявили, что не пропустят в другие страны через свои сети электроэнергию с БелАЭС.
В Беларуси отмечают, что претензии Литвы лежат
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