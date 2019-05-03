МИД Беларуси: Малейшее конструктивное обсуждение темы БелАЭС Литва воспринимает как измену

Источник материала: Tut.by

МИД Литвы вчера сообщил о направлении обращения в Еврокомиссию с призывом разработать план действий в отношении Белорусской АЭС. В Министерстве иностранных дел в ответ на вопрос TUT.BY ответили, что Беларусь неоднократно заявляла и подтверждает намерение продолжать сотрудничество с ЕС в этой сфере, проводит стресс-тесты, однако «малейшее конструктивное обсуждение темы Белорусской АЭС сегодня воспринимается в литовском руководстве как измена».



Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«С сожалением в очередной раз вынуждены констатировать, что литовская сторона прибегает к безосновательным и откровенно лживым заявлениям в отношении реализуемого проекта Белорусской АЭС и принимаемых мерах по обеспечению ее безопасности», — заметил пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз.

МИД напомнил, что Беларусь никогда не уклонялась от международного сотрудничества в этих вопросах. «Мы широко используем международную экспертизу и передовой опыт, тесно сотрудничая с МАГАТЭ и иными профильными агентствами. Еврокомиссия остается одним из основных наших партнеров в деле по обеспечению наивысшей степени безопасности будущей станции, регулярно оказывая белорусскому регулятору консультативную и техническую помощь», — заявил Анатолий Глаз.

В МИД отметили, что литовские специалисты участвовали в партнерской проверке

стресс-тестов Белорусской АЭС и «прекрасно знают о том, что европейские регуляторы не выявили проблем с безопасностью станции». Партнерская проверка отметила ряд надлежащих практик и дала рекомендации по дальнейшему повышению запасов прочности АЭС, «что само по себе является непрерывным процессом в течение всего жизненного цикла станции».

«По итогам этой оценки сформирован план мероприятий по дальнейшему повышению безопасности АЭС и работа по нему уже ведется. Время, затраченное на его подготовку белорусской стороной, вполне укладывается в европейскую практику, где эта работа заняла также около 9 месяцев. Однако, в отличие от Литвы, нам в нем нечего скрывать

и белорусский национальный план в ближайшее время будет размещен в открытом доступе», — констатировал пресс-секретарь.

В МИД полагают, что «такая забота литовской стороны о безопасности всего Европейского союза преследует совершенно иные цели: отвлечь внимание от известных сложностей с выводом из эксплуатации Игналинской АЭС и строительством ядерных могильников у границы с Беларусью». «Чем еще можно оправдать уклонение от предложения белорусской стороны создать систему мониторинга ядерных объектов, расположенных на территории обоих государств?» — задается риторическим вопросом Анатолий Глаз.

Пока, отмечают в МИД, «само упоминание слова „сотрудничество“ в сфере ядерной безопасности в состоянии, близком к агонии, исключается из официальных двусторонних документов».

«Белорусская сторона же всегда остается открытой к диалогу и конструктивному взаимодействию со всеми международными партнерами в деле обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации возводимой электростанции», — резюмирует МИД.

Проект БелАЭС, осуществляемый при участии российской госкорпорации «Росатом», был запущен в 2009 году в городе Островец в 50 км от Вильнюса. Литва называет строящуюся станцию небезопасной и утверждает, что Минск не склонен придерживаться международных требований в сфере ядерной энергетики. Литовский парламент объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности. В Вильнюсе заявили, что не пропустят в другие страны через свои сети электроэнергию с БелАЭС.

В Беларуси отмечают, что претензии Литвы лежат в политической плоскости . В Минске не раз подчеркивали, что безопасность АЭС будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами. Пуск БелАЭС намечен на конец 2019 года.