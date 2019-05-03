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Газпром хотел построить в Минске «энергонезависимый городок». В итоге дело дошло до суда
04.05.2019 17:26 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В 2015 году «Газпром» затеял строительство многофункционального комплекса в Минске на месте автовокзала «Московский». В рамках этого проекта российская газовая монополия решила возвести еще и собственный энергоцентр. «Газпром трансгаз Беларусь» доверил это дело сербской компании Energoprojekt Oprema. Но энергоцентр за 50 млн долларов так и не был воплощен в жизнь, а сторонам пришлось выяснять отношения в суде в Стокгольме.
Напомним, «Газпром» хотел построить в Минске комплекс из отдельных строений — небосреб высотой 185 метров (штаб-квартира «Газпром трансгаз Беларусь»), пять офисных зданий, спортивный и медицинский центры, а также двухуровневый стилобат с паркингами. Перед проектировщиками стояла задача обеспечить «Газпром Центр» всеми энергоресурсами. Поэтому решили построить еще и собственный энергоцентр.
Проект взялась реализовать сербская компания «Энергопроект Опрема». Предполагалось возвести трехэтажное здание энергоцентра общей площадью около 7 тыс. кв.м. Выработку энергии планировалось осуществить тремя газовыми турбинами. В результате сжигания природного газа энергоцентр мог вырабатывать электроэнергию, тепло и холод. Была идея на кровле здания установить солнечные батареи.
«Таким образом, МФК „Газпром Центр“ — это полностью энергонезависимый городок. Тем не менее он будет подключен к городским инженерным сетям, которые выступают в качестве запасного варианта питания. Но это только актуально для электроснабжения. Что касается теплоснабжения, многофункциональный комплекс ни к чему другому не будет подключен», — пояснял
«Энергопроект Опрема» обещала сдать энергетический центр «под ключ», то есть компания занималась рядом вопросов — от проектирования до поставки оборудования. Общая стоимость энергоцентра оценивалась в 50 млн долларов. Его планировалось возвести за 23 месяца, говорилось в сообщении сербской компании.
В 2016 году «Газпром трансгаз Беларусь» приостановил строительство многофункционального центра в Минске. Это произошло на фоне спора властей Беларуси с Москвой по цене на газ.
Осенью 2017 года белорусская «дочка» Газпрома в одностороннем порядке расторгла контакт с «Энергопроект Опрема» и отозвала гарантии и авансовые платежи. По информации TUT.BY, незадолго до этого «Газпром трансгаз Беларусь» начал перепроектирование всего проекта.
Сербская компания с таким подходом не согласилась и потребовала компенсацию за поставленное оборудование и оказанные услуги по проектированию. «Газпром трансгаз Беларусь» сам прекратил работы, хотя «Энергопроект Опрема» поставила оборудование (на 22,7 млн долларов. — Прим.TUT.BY) в соответствии с договорными обязательствами, согласно которым заказчик становится владельцем оборудования по его прибытии на строительную площадку",
Стороны пытались урегулировать ситуацию мирным путем. Но в итоге «Энергопроект Опрема» подала исковое заявление на «Газпром трансгаз Беларусь» в Международный арбитражный суд Стокгольма, как это предусмотрено условиями контракта.
Дело в Швеции рассматривалось более года и лишь на минувшей неделе был вынесен вердикт. Как следует из финансовой отчетности сербской компании, «24 апреля Стокгольмский арбитраж (…) постановил, что „Энергопроект Опрема“ имеет право на компенсацию в размере более 30 миллионов долларов» за поставленное оборудование и оказанные услуги «Газпром трансгаз Беларусь».
В «Газпром трансгаз Беларусь» не комментируют информацию о споре с сербской компанией.
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В 2015 году «Газпром» затеял строительство многофункционального комплекса в Минске на месте автовокзала «Московский». В рамках этого проекта российская газовая...
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