Газпром хотел построить в Минске «энергонезависимый городок». В итоге дело дошло до суда

Источник материала: Tut.by

В 2015 году «Газпром» затеял строительство многофункционального комплекса в Минске на месте автовокзала «Московский». В рамках этого проекта российская газовая монополия решила возвести еще и собственный энергоцентр. «Газпром трансгаз Беларусь» доверил это дело сербской компании Energoprojekt Oprema. Но энергоцентр за 50 млн долларов так и не был воплощен в жизнь, а сторонам пришлось выяснять отношения в суде в Стокгольме.



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Напомним, «Газпром» хотел построить в Минске комплекс из отдельных строений — небосреб высотой 185 метров (штаб-квартира «Газпром трансгаз Беларусь»), пять офисных зданий, спортивный и медицинский центры, а также двухуровневый стилобат с паркингами. Перед проектировщиками стояла задача обеспечить «Газпром Центр» всеми энергоресурсами. Поэтому решили построить еще и собственный энергоцентр.

Проект взялась реализовать сербская компания «Энергопроект Опрема». Предполагалось возвести трехэтажное здание энергоцентра общей площадью около 7 тыс. кв.м. Выработку энергии планировалось осуществить тремя газовыми турбинами. В результате сжигания природного газа энергоцентр мог вырабатывать электроэнергию, тепло и холод. Была идея на кровле здания установить солнечные батареи.

«Таким образом, МФК „Газпром Центр“ — это полностью энергонезависимый городок. Тем не менее он будет подключен к городским инженерным сетям, которые выступают в качестве запасного варианта питания. Но это только актуально для электроснабжения. Что касается теплоснабжения, многофункциональный комплекс ни к чему другому не будет подключен», — пояснял в интервью журналу «Мастерская. Современное строительство» главный инженер филиала «Управление по организации строительства многофункционального комплекса» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Владимир Мейлах.

«Энергопроект Опрема» обещала сдать энергетический центр «под ключ», то есть компания занималась рядом вопросов — от проектирования до поставки оборудования. Общая стоимость энергоцентра оценивалась в 50 млн долларов. Его планировалось возвести за 23 месяца, говорилось в сообщении сербской компании.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В 2016 году «Газпром трансгаз Беларусь» приостановил строительство многофункционального центра в Минске. Это произошло на фоне спора властей Беларуси с Москвой по цене на газ.

Осенью 2017 года белорусская «дочка» Газпрома в одностороннем порядке расторгла контакт с «Энергопроект Опрема» и отозвала гарантии и авансовые платежи. По информации TUT.BY, незадолго до этого «Газпром трансгаз Беларусь» начал перепроектирование всего проекта.

Сербская компания с таким подходом не согласилась и потребовала компенсацию за поставленное оборудование и оказанные услуги по проектированию. «Газпром трансгаз Беларусь» сам прекратил работы, хотя «Энергопроект Опрема» поставила оборудование (на 22,7 млн долларов. — Прим.TUT.BY) в соответствии с договорными обязательствами, согласно которым заказчик становится владельцем оборудования по его прибытии на строительную площадку", пояснили в сербской компании.

Стороны пытались урегулировать ситуацию мирным путем. Но в итоге «Энергопроект Опрема» подала исковое заявление на «Газпром трансгаз Беларусь» в Международный арбитражный суд Стокгольма, как это предусмотрено условиями контракта.

Дело в Швеции рассматривалось более года и лишь на минувшей неделе был вынесен вердикт. Как следует из финансовой отчетности сербской компании, «24 апреля Стокгольмский арбитраж (…) постановил, что „Энергопроект Опрема“ имеет право на компенсацию в размере более 30 миллионов долларов» за поставленное оборудование и оказанные услуги «Газпром трансгаз Беларусь».

В «Газпром трансгаз Беларусь» не комментируют информацию о споре с сербской компанией.



В марте гендиректор «Газпром трансгаз Беларусь» Владимир Майоров говорил о том, что ведется работа над усилением свайного основания высотного здания. «Газпром Центр» планируется построить до конца 2020 года. Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY