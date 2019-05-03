Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ограждение индейского казино В одном из крупнейших развлекательных центров Висконсина быда осуществлена значительная реконструкция силами подрядной компании Phillip's Fencing, смонтировавшей...

В одном из крупнейших развлекательных центров Висконсина быда осуществлена значительная реконструкция силами подрядной компании Phillip's Fencing, смонтировавшей здесь ограждение CertainTeed Bufftech. Внушительный забор окружает большую часть километрового периметра курортного казино, который в 2017 году принял более 700 тысяч посетителей. Казино американских индейцев в Блэк-Ривер-Фолс является одним из крупнейших из шести объектов недвижимости, принадлежащих племени Хо-Чанк. В 1980 году оно начало функционировать как зал для игры в бинго и выросло до большого игрового комплекса к 2000 году. За последние несколько лет объект подвергся реконструкции и расширению на несколько миллионов долларов. В настоящее время здесь имеется игровая площадка площадью 38 тысяч квадратных футов с более чем 750 игровыми автоматами, настольными играми, бинго, двумя ресторанами, кафе, покер-баром и пятиэтажным отелем на 123 номера с крытым бассейном, джакузи, сауной и конференц-залами. И все это под одной крышей.После открытия отеля в феврале 2018 года руководство племени перенесло свое внимание за пределы курортных стен. Нужно было заменить почти 300 метров изношенного деревянного забора высотой 2,4 метра, который охватывал лишь небольшую часть периметра объекта. Владельцам были нужны безопасность, долговечность и минимум обслуживания, что гарантировал высокий виниловый забор. А еще модернизация должна была быть органичной дикой природе Висконсина.После долгих совещаний с Phillips Fencing, сертифицированным пятизвездным подрядчиком CertainTeed по ограждениям, который более 40 лет обслуживал три штата, очевидным выбором стал виниловый забор Bufftech CertaGrain темного цвета Brazilian Blend с реалистичной текстурой под древесину. Владельцы были настолько впечатлены забором Bufftech, что охват был увеличен с частичного периметра до гораздо большего линейного участка, охватывающего большую часть площади нового здания.Нам понравился наш новый забор. Решение помогло хорошо уложиться в бюджет и действительно улучшило внешний вид объекта, особенно дополняя наше недавнее расширение, сказал Грег Гарвин, исполнительный директор объекта Ho-Chunk Gaming в Блэк-Ривер-Фолс.У нас было превосходное сотрудничество с Phillips Fencing. Они не только приспособились к нашим потребностям, но и выполнили огромную работу в рекордно короткие сроки. Это красиво и приносит огромную ценность, безопасность и привлекательность нашей собственности.Проект включал монтаж 600 метров ограждения Bufftech Galveston высотой 2,4 метра и 28 метров двухметрового забора Bufftech Chesterfield, и для его завершения потребовалось всего шесть человек. Будучи эдементом самого высокого забора Bufftech, каждая панель Galveston армирована сталью в виде верхней, средней и нижней реек. Было использовано около 250 стоек.Что потребовало в общей сложности 50 кубометров бетона для устройства их фундаментов. Это был престижный коммерческий проект, хотя и поставивший нас перед некоторыми трудностями. Например, периметр не был прямой линией. И монтаж мы выполняли не на ровной поверхности.Было много подъемов, спусков, поворотов и различного рода загогулин, сказал Бен Филлипс, президент и генеральный директор Phillips Fencing. Но это был невероятный опыт для нашей команды, и нужно сказать, что забор Bufftech было легко устанавливать, как это обычно и бывает с продукцией компании CertainTeed.Ограждения Bufftech изготовлены из высококачественного поливинилхлорида, который обеспечивает исключительную ударную прочность и стойкость к ультрафиолетовому излучению и не гниет, не деформируется, не царапается и не раскалывается. Изделия CertaGrain доступны различных цветов, включая Almond, Arbor Blend, Arctic Blend, Brazilian Blend, Canyon Blend, Frontier Blend, Honey Blend, Natural Clay, Sierra Blend, Timber Blend, Weathered Blend, а также белый.Кроме того, виниловые заборы Bufftech имеют защиту от выцветания ColorLast. Наконец, они поддерживаются пожизненной ограниченной гарантией CertainTeed, включающей систему снабжения компонентами SureStart и охрану труда.С 1975 года Phillips Fencing обслуживает три штата, Висконсин, Айову и Миннесоту.Компания специализируется на строительстве жилых, промышленных и коммерческих ограждений, а также строительстве веранд и монтаже перил, используя самые разнообразные материалы высочайшего качества, выполняя экспертную установку по разумной цене.www.certainteed.com