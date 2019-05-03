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Топливо на АЗС в Беларуси с 5 мая дорожает на 1 копейку

04.05.2019 18:00 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Топливо на АЗС в Беларуси с 5 мая дорожает на 1 копейку
Фото из архива

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничные цены на топливо с 5 мая увеличиваются на АЗС на 1 копейку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,54 за 1 л, АИ-95-К5-Евро - Br1,65, АИ-98-К5-Евро - Br1,86, ДТ - Br1,65.

"С начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 18,9%, а розничные цены на моторное топливо - в среднем на 6,5%", - сказали в "Белнефтехиме".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничные цены на топливо с 5 мая увеличиваются на АЗС на 1 копейку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим". ...
 
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