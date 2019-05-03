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Мозырский НПЗ приступит к переработке партии чистой нефти 6 мая

04.05.2019 18:25 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мозырский НПЗ приступит к переработке партии качественной нефти с 6 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Как сообщает диспетчерская служба белорусского оператора магистрального нефтепровода "Дружба", 4 мая в 14.45 новая партия нефти вместе с разделительным устройством поступила на линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба". В 15.00 начался ее прием в резервуары ЛПДС "Мозырь".

Персоналом аккредитованной лаборатории выполнен отбор проб из поступающей нефти и подтверждено ее соответствие стандарту.

"Отгрузка поступившей нефти, соответствующей требованиям ГОСТа, по согласованному графику начнется 5 мая. К переработке новой партии нефти Мозырский НПЗ приступит с 6 мая", - проинформировали в "Белнефтехиме".

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля сообщил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Система нефтепровода "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и транзит нефти в Европу через Беларусь по двум направлениям - через Польшу и Украину. В настоящее время Польшей и Украиной транзит нефти прекращен. 26 апреля в Минске прошли переговоры с участием Беларуси, России, Украины и Польши по урегулированию ситуации с некачественной российской нефтью, 29-30 апреля делегация "Белнефтехима" продолжила переговоры в Москве. Чистая нефть поступила на границу Беларуси по нефтепроводу "Дружба" 2 мая.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мозырский НПЗ приступит к переработке партии качественной нефти с 6 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна...
 
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