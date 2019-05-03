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Посольство РФ запросило информацию у Минска из-за сообщений КГБ о задержании гражданина России
04.05.2019 19:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посольство России запросило информацию у белорусской стороны после сообщения КГБ о задержании гражданина России, сообщили в посольстве РФ в Минске.
«Посольство России запросило информацию у белорусской стороны относительно сообщений, появившихся в СМИ, в связи с заявлением КГБ Беларуси о задержании гражданина России. Подтверждения по данному факту пока не получено», — сообщили в посольстве.
Пресс-секретарь посольства Алексей Москалев пояснил TUT.BY, что в сообщении КГБ Беларуси речь идет об одном гражданине РФ. Во втором случае говорится о представителе некой российской коммерческой структуры, что не является подтверждением наличия у него российского гражданства.
Напомним, 4 мая КГБ Беларуси официально подтвердил задержание директора «Белтелекома» Сергея Сиводедова за получение взятки. Вместе с ним силовики
Кроме того, стали известны подробности задержание заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина. Он был
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В сообщении КГБ Беларуси речь идет об одном гражданине РФ. Во втором случае говорится о представителе некой российской коммерческой структуры, что не является...
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