Посольство РФ запросило информацию у Минска из-за сообщений КГБ о задержании гражданина России

Источник материала: Tut.by

Посольство России запросило информацию у белорусской стороны после сообщения КГБ о задержании гражданина России, сообщили в посольстве РФ в Минске.

«Посольство России запросило информацию у белорусской стороны относительно сообщений, появившихся в СМИ, в связи с заявлением КГБ Беларуси о задержании гражданина России. Подтверждения по данному факту пока не получено», — сообщили в посольстве.

Пресс-секретарь посольства Алексей Москалев пояснил TUT.BY, что в сообщении КГБ Беларуси речь идет об одном гражданине РФ. Во втором случае говорится о представителе некой российской коммерческой структуры, что не является подтверждением наличия у него российского гражданства.

Напомним, 4 мая КГБ Беларуси официально подтвердил задержание директора «Белтелекома» Сергея Сиводедова за получение взятки. Вместе с ним силовики задержали и взяткодателя — гражданина Российской Федерации К. Тот передал Сиводедову деньги «за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования».

Кроме того, стали известны подробности задержание заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина. Он был задержан с поличным при получении 148 600 долларов США от представителя российской коммерческой структуры за содействие в продвижении ее интересов в Беларуси, сообщили в ведомстве.