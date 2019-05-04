Треть доходов в бюджет Минска в первом квартале поступило от десяти крупнейших плательщиков

Источник материала: Tut.by

В январе-марте 2019 года треть доходов консолидированного бюджета Минска сформировали десять крупнейших плательщиков. Данными организациями уплачено в бюджет 989,6 млн рублей, сообщает пресс-центр столичной инспекции Министерства по налогам и сборам.

По итогам первого квартала текущего года в топ-10 крупных плательщиков столицы вошли: ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», РУП «Минскэнерго», ООО «Табак-инвест», ЗАО «Минский завод виноградных вин», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «Минск Кристалл» — управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп», унитарное предприятие «Велком», ИООО «Лукойл Белоруссия» и ООО «Евроторг».

В целом за январь — март Минск собрал 3 млрд 46,1 млн рублей налоговых платежей. Выполнение плана доходов консолидированного бюджета обеспечено на 100,9%.

В структуре доходов консолидированного бюджета 63,5% (1 млрд 934,7 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 36,5% (1 млрд 111,4 млн рублей) — местного.

В структуре поступлений по категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики с удельным весом 73,6%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 69%. На организации государственного сектора приходится 26,4% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей — 1,9%, на физических лиц — 2,7%.

В Минске насчитывается свыше 131 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и почти 2,6 тыс. субъектов государственного сектора. Данными плательщиками внесено в бюджет платежей на сумму 2 млрд 159,6 млн рублей и 804,8 млн рублей соответственно.