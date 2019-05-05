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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (29 апреля — 5 мая 2019 года)

05.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Третью неделю подряд индекс цен на квартиры в Минске держится у отметки в 1343 $/м2. Тенденция имеет все шансы на продолжение, учитывая обилие праздничных дней. В регионах ситуация похожая: сейчас цены стабилизировались. Зато по итогам I квартала 2019 года в каждом втором городе снизились цены на квартиры.

Назначения

У комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома появился новый председатель: Алексей Мартынов. Соответствующую информацию опубликовали на сайте комитета. Напомним, предыдущий председатель комитета Павел Лучинович был задержан в середине марта по подозрению в получении взятки.

Урбанизация

Мы решили сравнить ощущения людей от плотности застройки в Минске и в Санкт-Петербурге. В принципе, получается, что нам до "человейника" еще далеко. Хотя люди все равно не довольны.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (29 апреля — 5 мая 2019 года)

Строительство

Самая неоднозначная новость из сферы строительства на этой неделе -- это разрешение от президента для компании «Си-Трейдинг» достроить дом, который до этого признали самостроем. Но, правда, с условиями -- часть прибыли пойдет на строительство инфраструктуры. Остаются и те, кто рад такому исходу, и те, кто негодует... А застройщик пока никак эту ситуацию не комментирует.

Тем временем, УКС Ленинского района предложил партию квартир с машиноместами в доме в Лошице-6. А в «Минск-Мире» начинают строить еще 2 «географических» квартала. Кроме того, городские власти заявляют, что в 2019 году квартиры в Минске построят почти 1900 многодетных семей.

В тех же районах, где пока еще только идут обсуждения будущих строек, жители надеются отстоять свою территорию. Споров много, уступать никто никому не хочет. «Минскградо» признаёт ошибки, но голосует за реализацию проекта по уплотнению вблизи Академии наук. А выяснить, нужны ли паркинги в квартале за «Белой вежей», не могут между собой опять-таки «Минскградо», КАиГ, администрация Центрального района, «Горизонт» и жители.

Но есть и позитивные новости в строительстве. Оказывается, что договариваться и делать что-то сообща не так трудно. Вот «МАПИД» и «А-100 Девелопмент» презентовали совместную разработку: нечто среднее между «панелью» и монолитом.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (29 апреля — 5 мая 2019 года)

Земля

На аукцион, который пройдет 24 мая, выставили хорошие участки с недостроями в Смолевичах — с электричеством, газом и водой. Можете посмотреть на них здесь. Вот на лакомые участки в д. Щитомиричи и аг. Колодищи спрос был не самый большой: цена выросла всего в 2 раза. Результаты аукциона по продаже земельных участков тут.

Вообще вопросы земли -- по всему миру самые сложные. Мы, например, узнали, на что в Европе могут рассчитывать владельцы земли, которую забирают для госнужд.

Деньги

Нацбанк рассказал о прогнозах и сохранении ставки рефинансирования на уровне 10%. Глава Нацбанка Павел Каллаур не исключил, что к концу года ставка и снизится.

Дачи и частные дома

Провести все лето на природе — для городского жителя прекрасная возможность восстановиться и набраться сил и энергии на год вперед. Мы сделали подборку уютных вариантов на любой вкус и кошелек.

Кстати, специалисты не советуют использовать садовые товарищества не как дачу, а как постоянное жилье. Слишком много минусов, по их мнению...

Коммерческая недвижимость

До сих пор нет внятного решения проблемы дольщиков коммерческих помещений в долгострое «СКВИЧа» в Каменной Горке. Сами они не достроят, а помогать им город не спешит... Зато стало известно, кто достроит другой знаменитый долгострой. Не-Kempinski закончит российская корпорация, построившая гостиницу Renaissance Minsk. Она связана с Михаилом Гуцериевым. А еще одна грандиозная стройка уже закончилась: президент официально открыл вторую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Минска.

Однако недостроев и неиспользуемого имущества у Беларуси еще много. Так белорусский санаторий в Кисловодске выставили на аукцион. Торги по нему пройдут в Минске. Также продолжают продавать завод им. Кирова. На повторном аукционе цена будет снижена на 15%. Некоторые объекты вообще бесплатно отдают. А за отдельные места идет странная борьба: В ТРЦ Galleria Minsk закрывается Reserved.

В Колодищах не будут строить завод «Амкодора», против которого выступали местные жители. Александр Шакутин передумал реализовывать этот проект. Ну и ладно. Куда полезнее открытие еще одного частного детского сада -- на сей раз в Степянке. Вот только цены там кусучие:)

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (29 апреля — 5 мая 2019 года)

Риэлтерский бизнес

Руководитель «Твоей столицы» Владимир Давидович рассказал о самых сложных периодах развития рынка недвижимости и посоветовал «не удерживать клиента, который вам не верит».

Жилье

Новостройка на Широкой в Минске продолжает разрушаться, но это никого не волнует. Пока вся реакция властей ограничивается словами. Например, мэр Минска сказал, что "действия или бездействие должностных лиц будет расследовать прокуратура". Не пришлось бы людей выселять в резервные квартиры (которых у города аж 500 штук) и строить новый дом…

На торги снова и снова выставляют квартиры в престижных районах столицы, но денег на них у белорусов нет. Или просто уже все решили свой квартирный вопрос. Цены все равно нельзя снижать городу... Зато квартиры-гонорары от застройщиков идут неплохо. И несмотря на отдельные истории, это безопасно.

ЖКХ

С 1 мая цена сжиженного газа, реализуемого населению в баллонах, подорожает на 11 копеек.

Офтоп

Весна в Минске уже вступила в свои права, и даже холодный ветер не может помешать планам выехать куда-либо за город. Мы подобрали для вас несколько интересных агроусадеб, куда определенно стоит съездить.

Редакция Realt.by

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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