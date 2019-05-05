Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (29 апреля — 5 мая 2019 года)

Земля

На аукцион, который пройдет 24 мая, выставили хорошие участки с недостроями в Смолевичах — с электричеством, газом и водой. Можете посмотреть на них здесь . Вот на лакомые участки в д. Щитомиричи и аг. Колодищи спрос был не самый большой: цена выросла всего в 2 раза. Результаты аукциона по продаже земельных участков тут .

Вообще вопросы земли -- по всему миру самые сложные. Мы, например, узнали, на что в Европе могут рассчитывать владельцы земли , которую забирают для госнужд.

Деньги

Нацбанк рассказал о прогнозах и сохранении ставки рефинансирования на уровне 10%. Глава Нацбанка Павел Каллаур не исключил , что к концу года ставка и снизится.

Дачи и частные дома

Провести все лето на природе — для городского жителя прекрасная возможность восстановиться и набраться сил и энергии на год вперед. Мы сделали подборку уютных вариантов на любой вкус и кошелек.

Кстати, специалисты не советуют использовать садовые товарищества не как дачу, а как постоянное жилье. Слишком много минусов, по их мнению...

Коммерческая недвижимость

До сих пор нет внятного решения проблемы дольщиков коммерческих помещений в долгострое «СКВИЧа» в Каменной Горке. Сами они не достроят , а помогать им город не спешит... Зато стало известно, кто достроит другой знаменитый долгострой. Не-Kempinski закончит российская корпорация, построившая гостиницу Renaissance Minsk. Она связана с Михаилом Гуцериевым. А еще одна грандиозная стройка уже закончилась: президент официально открыл вторую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Минска.

Однако недостроев и неиспользуемого имущества у Беларуси еще много. Так белорусский санаторий в Кисловодске выставили на аукцион . Торги по нему пройдут в Минске. Также продолжают продавать завод им. Кирова. На повторном аукционе цена будет снижена на 15% . Некоторые объекты вообще бесплатно отдают . А за отдельные места идет странная борьба: В ТРЦ Galleria Minsk закрывается Reserved .

В Колодищах не будут строить завод «Амкодора» , против которого выступали местные жители. Александр Шакутин передумал реализовывать этот проект. Ну и ладно. Куда полезнее открытие еще одного частного детского сада -- на сей раз в Степянке. Вот только цены там кусучие:)



