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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (29 апреля — 5 мая 2019 года)
05.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Третью неделю подряд индекс цен на квартиры в Минске
Назначения
У комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома
Урбанизация
Мы решили сравнить
Строительство
Самая неоднозначная новость из сферы строительства на этой неделе -- это
Тем временем, УКС Ленинского района предложил
В тех же районах, где пока еще только идут обсуждения будущих строек, жители надеются отстоять свою территорию. Споров много, уступать никто никому не хочет. «Минскградо»
Но есть и позитивные новости в строительстве. Оказывается, что договариваться и делать что-то сообща не так трудно. Вот «МАПИД» и «А-100 Девелопмент»
Земля
На аукцион, который пройдет 24 мая, выставили хорошие участки с недостроями в Смолевичах — с электричеством, газом и водой. Можете посмотреть на них
Вообще вопросы земли -- по всему миру самые сложные. Мы, например, узнали,
Деньги
Нацбанк рассказал о прогнозах и сохранении ставки рефинансирования на уровне 10%. Глава Нацбанка Павел Каллаур
Дачи и частные дома
Провести все лето на природе — для городского жителя прекрасная возможность восстановиться и набраться сил и энергии на год вперед. Мы сделали
Кстати, специалисты
Коммерческая недвижимость
До сих пор нет внятного решения проблемы дольщиков коммерческих помещений в долгострое «СКВИЧа» в Каменной Горке. Сами
Однако недостроев и неиспользуемого имущества у Беларуси еще много. Так белорусский санаторий в Кисловодске
В Колодищах
Риэлтерский бизнес
Руководитель «Твоей столицы» Владимир Давидович
Жилье
Новостройка на Широкой в Минске
На торги
ЖКХ
С 1 мая цена сжиженного газа, реализуемого населению в баллонах,
Офтоп
Весна в Минске уже вступила в свои права, и даже холодный ветер не может помешать планам выехать куда-либо за город. Мы подобрали для вас
Редакция Realt.by
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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (29 апреля — 5 мая 2019 года)
Перед длинными выходными случилось так много, что читать можно хоть всю неделю. Но мы вам поможем: можно за 10 минут проверить, не пропустили ли вы чего-нибудь...
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