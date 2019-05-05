На банковском рынке Беларуси ожидаются слияния и поглощения

Источник материала: Tut.by

Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур считает, что на белорусском банковском рынке сложилась «здоровая рыночная ситуация, когда все продается и покупается». По его мнению, до конца 2019 года вряд ли будут закрыты сделки по продаже крупных пакетов акций двух госбанков. При этом Каллаур допускает «с высокой вероятностью» сделки купли-продажи с участием «нескольких частных банков». Такое мнение глава Нацбанка недавно высказал в беседе с журналистами. Мы попались выяснить о чем в общих чертах рассказал руководитель банковского регулятора.





В 2015 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и правительство Беларуси подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает продажу государством к 2020 году контрольного пакета акций ОАО «Белинвестбанк» — четвертого по величине банка страны. До этого ЕБРР планировал приобрести 20−25% акций белорусского банка. За прошедшее время европейский банк предоставил Белинвестбанку предприватизационное финансирование в размере около 100 млн долларов. Уже примерно год стороны обсуждают возможную конфигурацию сделки, но конкретики пока не последовало.

В марте в Минск на встречу с Александром Лукашенко прилетал президент ЕБРР Сума Чакрабарти, который подтвердил намерение войти в акционерный капитал Белинвестбанка. Вскоре после этого ЕБРР направил в правительство Беларуси официальное предложение по покупке пакета акций Белинвестбанка. Но стороны не стали конкретизировать детали. Наверняка с ними знаком глава Нацбанка Беларуси Павел Каллаур, раз сомневается, что сделка будет закрыта до конца 2019 года.

Камень преткновения — цена. Ранее источники TUT.BY в банковских кругах говорили, что ЕБРР рассчитывает купить 20−25% акций Белинвестбанка, ориентируясь на оценку его стоимости на уровне ниже одного капитала. «Сейчас это такая рыночная стоимость, по которой торгуется большинство банков восточноевропейского региона», — уверен собеседник. Однако белорусские власти настаивают «на капитале и выше».

Сума Чакрабарти также говорил, что процесс вхождения в акционерный капитал должен реализовываться «на коммерческой основе, что позволит обеспечить привлекательность для иностранных инвесторов, которые также придут в Беларусь». «Это позволит нам снизить процентные ставки при выходе Белинвестбанка на международную арену», — добавил президент ЕБРР.

Вторым кандидатом на продажу является Банка Дабрабыт (бывший Банк Москва-Минск). Он подконтролен Нацбанку, который не прочь выйти из капитала этого кредитного учреждения. Но тут опять вопрос цены. Павел Каллаур заявил журналистам, что «нет смысла продавать Дабрабыт ниже капитала», хотя признал, что у регулятора в связи с владением банком есть конфликт интересов. Руководство Банка Дабрыбыт в последнее время провело переговоры с китайскими финансовыми институтами и турецким Зираат Банком. Но, по информации TUT.BY, конкретики пока мало.

На данный момент больше всего определенности в истории с покупкой ЕБРР госпакета акций Приорбанка в размере около 6%. Власти озвучили его стоимость (17 млн евро) и даже заявили, что ЕБРР вроде как согласен с такой оценкой. В ЕБРР данную информацию не подтвердили. Весь апрель проходил процесс консолидации госпакета акций Приорбанка. Поэтому, кажется, данная сделка — это вопрос времени.

— Власти выбрали не совсем верную стратегию продажи банков и привлечения стратегических банков, — считает собеседник в банковских кругах Беларуси — Сначала было объявлено о привлечении инвесторов в Беларусбанк, Белинвестбанк и Банк Дабрыбыт. Потом Беларусбанк откололся. Но появился Приорбанк. Фокус внимания у инвесторов распыляется. Следующий момент — кого первым продавать? Имеющий непрофильные «скелеты в шкафу», а посему сложно структурированную структуру, Белинвестбанк, или вполне понятный и благополучный Дабрыбыт? Во втором случае можно было получить бенчмарк (ориентир цены. — прим.TUT.BY) и уже по нему делать еще одну сделку.

Впрочем, как заявил выше Павел Каллаур, одними госбанками рынок слияний и поглощений не ограничивается. В прошлом году появилась информация о возможной продаже Статусбанка. В настоящее время определенные сложности в Польше испытывает бизнес владельца «Идеа Банка» Лешека Чарнецкого.





— Сегодня в принципе все малые банки потенциальные кандидаты на продажу или объединение. Если ты не предлагаешь уникальный продукт, то сложно конкурировать с большими структурами. Ну и плюс надо соответствовать высоким требованиям Нацбанка по нормативному капиталу. Но это не всем по карману, — резюмировал собеседник.

Кстати, на высокие требования регулятора обращал внимание в недавнем интервью « БелГазете » член наблюдательного совета «Цептер Банка» Миомир Биджовски:

— К нам на заседание акционеров пришел представитель Нацбанка и сказал открыто: политика государства такова, что 20 банков сегодня не нужно, а достаточно 7−8, но крупных (кстати, Каллаур на недавнем брифинге такие намерения регулятора не подтверждал - прим. TUT.BY). Кто это придумал? У нас нормальный банк с капиталом в 30 млн евро. Нормально работаем, соблюдаем все законы, а государство постоянно поднимает планку. Каждый год необходимо делать докапитализацию. Но одно дело, к примеру, «Беларусбанк». Там учредитель — государство, и, если понадобится, оно перечислит туда необходимую сумму. Или «Белгазпромбанк». За ним стоит такой монстр как российский «Газпром». И директор может в любой момент позвонить Алексею Миллеру и сказать, что не хватает 100 млн для докапитализации. А маленькие банки так не могут.

Но ведь они тоже — составная часть финансовой системы Беларуси. Они не путаются под ногами — каждый занимает свою нишу. К примеру, таких банков восемь, у каждого уставный фонд составляет 30 млн евро. Это же капитал! Зачем же ставить их в такие условия? Вот скажи моему директору, который еле-еле показывает Беларусь на карте, что надо поднять уставный фонд на 50 млн. Он сразу скажет «извините», и банк уйдет с рынка.