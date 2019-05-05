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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 29 апреля - 6 мая 2019 года
06.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Начало дачного сезона и обилие праздничных дней привели к отсутствию какой-либо динамики на вторичном рынке жилья белорусской столицы. Средний уровень
Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1248 $/м2. Медленное повышение цен наблюдается на «первичке» уже 4 недели подряд.
Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:
Количество выставленных на продажу квартир выросло за последние 7 дней на 0,3%. Рост предложения был зафиксирован у всех типов квартир за исключением «однушек», которых в базе стало меньше на 0,8%.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 6 мая следующим образом:
Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:
По итогам недели подорожали 3- и 4-комнатные квартиры, «двушки» снизились в цене. Что касается 1-комнатных квартир, то для них неделя прошла без изменений.
Изменение цен в районах Минска на 6 мая выглядит следующим образом:
В четырёх районах по итогам недели был зафиксирован рост цен. В Центральном он составил 1,2%, в Октябрьском, Первомайском и Ленинском темпы роста не превышали 0,3%. Отрицательная ценовая динамика была отмечена в Московском и Партизанском районах, средний уровень цен в остальных районах остался неизменным.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 773 $/м2 (+0,5%), Витебск – 616 $/м2 (-0,1%), Гомель – 625 $/м2 (+0,3%), Гродно – 698 $/м2 (+0,4%), Могилев – 617 $/м2 (-0,9%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 0,6% и составляет 2696 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,3% и составляет 1608 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,6% и составляет 972 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
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За неделю, c 29 апреля по 6 мая 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...
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