Интересные бани в аренду: от самых дешевых за 32 рубля в сутки до элитных парилок прямо в квартирах Минска за 320 рублей

В тех же 30 километрах от Минска, но в московском направлении, расположена еще одна уютная дача. Собственник в объявлении указывает, что «это отличная баня, где можно попариться, а затем поиграть в бильярд, посмотреть телевизор, послушать музыку, попеть караоке и отлично отдохнуть».

Большой компании будет где развернуться: общая площадь участка — 25 соток, есть травяная площадка для игр 13 на 26 метров, стоянка на 8 автомобилей, а также в домике установлен стол на 20 человек.