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Интересные бани в аренду: от самых дешевых за 32 рубля в сутки до элитных парилок прямо в квартирах Минска за 320 рублей

06.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Большие выходные — время подумать о качественном и здоровом отдыхе. Мы предлагаем в один из дней попариться в баньке. Причем для этого не обязательно иметь собственную баню или идти в общественную — достаточно снять баню посуточно. Интересно, что некоторые бани расположены прямо в столичных квартирах.

Баня на сутки в Логойске за 95 рублей

В 30 километрах от Минска можно арендовать небольшой гостевой домик с баней на двоих за 95 рублей/сутки. К услугам гостей будет предоставлен двухэтажный дом: на первом этаже находится гостиная, мини-кухня, двуспальный диван, санузел, баня; на втором этаже — спальная зона с двумя комнатами, каждая из которых рассчитана на размещение троих человек.

Интересные бани в аренду: от самых дешевых за 32 рубля в сутки до элитных парилок прямо в квартирах Минска за 320 рублей
Интересные бани в аренду: от самых дешевых за 32 рубля в сутки до элитных парилок прямо в квартирах Минска за 320 рублей
Интересные бани в аренду: от самых дешевых за 32 рубля в сутки до элитных парилок прямо в квартирах Минска за 320 рублей
Интересные бани в аренду: от самых дешевых за 32 рубля в сутки до элитных парилок прямо в квартирах Минска за 320 рублей

Место очень живописное. Рядом с участком лес, озеро, река. На участке организовано место для шашлыков.

Отделка дома выполнена с использованием преимущественно дерева. В доме есть интернет. Собственник уточняет, что стоимость гостевого домика на 4 человек будет составлять 130 рублей/сутки, на 6 — 160 рублей/сутки.

Интересные бани в аренду: от самых дешевых за 32 рубля в сутки до элитных парилок прямо в квартирах Минска за 320 рублей
Интересные бани в аренду: от самых дешевых за 32 рубля в сутки до элитных парилок прямо в квартирах Минска за 320 рублей
Интересные бани в аренду: от самых дешевых за 32 рубля в сутки до элитных парилок прямо в квартирах Минска за 320 рублей
Интересные бани в аренду: от самых дешевых за 32 рубля в сутки до элитных парилок прямо в квартирах Минска за 320 рублей

Баня в Смолевичах за 32 рубля в сутки

В тех же 30 километрах от Минска, но в московском направлении, расположена еще одна уютная дача. Собственник в объявлении указывает, что «это отличная баня, где можно попариться, а затем поиграть в бильярд, посмотреть телевизор, послушать музыку, попеть караоке и отлично отдохнуть».

Большой компании будет где развернуться: общая площадь участка — 25 соток, есть травяная площадка для игр 13 на 26 метров, стоянка на 8 автомобилей, а также в домике установлен стол на 20 человек.

Интересные бани в аренду: от самых дешевых за 32 рубля в сутки до элитных парилок прямо в квартирах Минска за 320 рублей
Интересные бани в аренду: от самых дешевых за 32 рубля в сутки до элитных парилок прямо в квартирах Минска за 320 рублей
Интересные бани в аренду: от самых дешевых за 32 рубля в сутки до элитных парилок прямо в квартирах Минска за 320 рублей
Интересные бани в аренду: от самых дешевых за 32 рубля в сутки до элитных парилок прямо в квартирах Минска за 320 рублей

При этом за аренду всего дома собственник указывает цену в $170/сутки. По его мнению, одно из преимуществ объекта — отсутствие соседей.

Интересные бани в аренду: от самых дешевых за 32 рубля в сутки до элитных парилок прямо в квартирах Минска за 320 рублей
Интересные бани в аренду: от самых дешевых за 32 рубля в сутки до элитных парилок прямо в квартирах Минска за 320 рублей
Интересные бани в аренду: от самых дешевых за 32 рубля в сутки до элитных парилок прямо в квартирах Минска за 320 рублей
Интересные бани в аренду: от самых дешевых за 32 рубля в сутки до элитных парилок прямо в квартирах Минска за 320 рублей

Баня в старинном стиле за 160 рублей за 3 часа

В этом случае даже ехать далеко не придется: баня расположена непосредственно в Минске, неподалеку от Долгиновского тракта.

Эта сауна в старинном деревенском стиле рассчитана на 15 человек. Большая парилка может одновременно греть 10 человек. Финская печка, русский душ (обливное ведро) и просторная купель с охлажденной водой. В объявлении указано, что здесь даже полы с подогревом.

При аренде сауны включена комната отдыха с настольным теннисом и караоке на 2 микрофона, поэтому при желании можно исполнить любимые песни дуэтом.

Интересные бани в аренду: от самых дешевых за 32 рубля в сутки до элитных парилок прямо в квартирах Минска за 320 рублей
Интересные бани в аренду: от самых дешевых за 32 рубля в сутки до элитных парилок прямо в квартирах Минска за 320 рублей
Интересные бани в аренду: от самых дешевых за 32 рубля в сутки до элитных парилок прямо в квартирах Минска за 320 рублей

Интересно, что здесь, помимо временного ограничения, строго контролируется и количество посетителей. Например, в цену 160 рублей/3 часа входит посещение бани максимально 6 людьми. Каждый дополнительный человек — 20 рублей. Каждый последующий час — 40 рублей на всю компанию (до 10 человек). Однако предусмотрена и система скидок: 5-е посещение с 50% скидкой, 10-е посещение бесплатно.

Интересные бани в аренду: от самых дешевых за 32 рубля в сутки до элитных парилок прямо в квартирах Минска за 320 рублей
Интересные бани в аренду: от самых дешевых за 32 рубля в сутки до элитных парилок прямо в квартирах Минска за 320 рублей
Интересные бани в аренду: от самых дешевых за 32 рубля в сутки до элитных парилок прямо в квартирах Минска за 320 рублей

VIP-сауна в квартире за 320 рублей в сутки

Объявление лаконично гласит: «VIP квартира с сауной и джакузи. Сауна прямо в квартире. Большое джакузи на двоих». Находятся такие апартаменты на ул. Скрыганова, недалеко от ст. м. «Молодежная».

Интересные бани в аренду: от самых дешевых за 32 рубля в сутки до элитных парилок прямо в квартирах Минска за 320 рублей
Интересные бани в аренду: от самых дешевых за 32 рубля в сутки до элитных парилок прямо в квартирах Минска за 320 рублей
Интересные бани в аренду: от самых дешевых за 32 рубля в сутки до элитных парилок прямо в квартирах Минска за 320 рублей
Интересные бани в аренду: от самых дешевых за 32 рубля в сутки до элитных парилок прямо в квартирах Минска за 320 рублей

Баня в Степянке за 43 рубля в сутки

Еще одна баня в пределах города. Однако теперь речь идет все-таки об отдельно стоящем здании.

Интересные бани в аренду: от самых дешевых за 32 рубля в сутки до элитных парилок прямо в квартирах Минска за 320 рублей
Интересные бани в аренду: от самых дешевых за 32 рубля в сутки до элитных парилок прямо в квартирах Минска за 320 рублей
Интересные бани в аренду: от самых дешевых за 32 рубля в сутки до элитных парилок прямо в квартирах Минска за 320 рублей

Баня рассчитана на 12 человек максимум. Здесь есть бассейн, джакузи. Сауна сделана в деревенском стиле, есть отдельная гостевая комната с большим столом и камином. На территории участка также есть беседка.

Интересные бани в аренду: от самых дешевых за 32 рубля в сутки до элитных парилок прямо в квартирах Минска за 320 рублей
Интересные бани в аренду: от самых дешевых за 32 рубля в сутки до элитных парилок прямо в квартирах Минска за 320 рублей
Интересные бани в аренду: от самых дешевых за 32 рубля в сутки до элитных парилок прямо в квартирах Минска за 320 рублей
Интересные бани в аренду: от самых дешевых за 32 рубля в сутки до элитных парилок прямо в квартирах Минска за 320 рублей

200-летняя баня у реки за 170 рублей в сутки

Этот вариант подойдет тем, кто хочет побывать в настоящей белорусской деревенской бане. Снаружи здание выглядит покосившимся и ветхим, однако, по словам собственника, внутри есть и финская биосауна, и традиционная русская баня. Для настоящих гурманов будут предложены можжевеловые веники и эвкалиптовый пар.

Интересные бани в аренду: от самых дешевых за 32 рубля в сутки до элитных парилок прямо в квартирах Минска за 320 рублей
Интересные бани в аренду: от самых дешевых за 32 рубля в сутки до элитных парилок прямо в квартирах Минска за 320 рублей

Баня находится в уединенной части усадьбы Забродье в 95 км от Минска (Вилейский район). Недалеко есть река, что «позволит получить максимальное удовольствие от процесса, ведь можно окунуться в воду сразу же после парилки. Также можно приготовить только что пойманную рыбу на углях или взять угощение с собой».

 
Теги: Минск
 
 
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Большие выходные — время подумать о качественном и здоровом отдыхе. Мы предлагаем в один из дней попариться в баньке. Причем для этого не обязательно иметь...
 
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