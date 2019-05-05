Интересные бани в аренду: от самых дешевых за 32 рубля в сутки до элитных парилок прямо в квартирах Минска за 320 рублей

Большие выходные — время подумать о качественном и здоровом отдыхе. Мы предлагаем в один из дней попариться в баньке. Причем для этого не обязательно иметь собственную баню или идти в общественную — достаточно снять баню посуточно. Интересно, что некоторые бани расположены прямо в столичных квартирах.
В 30 километрах от Минска можно арендовать небольшой гостевой домик с баней на двоих за 95 рублей/сутки. К услугам гостей будет предоставлен двухэтажный дом: на первом этаже находится гостиная, мини-кухня, двуспальный диван, санузел, баня; на втором этаже — спальная зона с двумя комнатами, каждая из которых рассчитана на размещение троих человек.
Место очень живописное. Рядом с участком лес, озеро, река. На участке организовано место для шашлыков.
Отделка дома выполнена с использованием преимущественно дерева. В доме есть интернет. Собственник уточняет, что стоимость гостевого домика на 4 человек будет составлять 130 рублей/сутки, на 6 — 160 рублей/сутки.
В тех же 30 километрах от Минска, но в московском направлении, расположена еще одна уютная дача. Собственник в объявлении указывает, что «это отличная баня, где можно попариться, а затем поиграть в бильярд, посмотреть телевизор, послушать музыку, попеть караоке и отлично отдохнуть».
Большой компании будет где развернуться: общая площадь участка — 25 соток, есть травяная площадка для игр 13 на 26 метров, стоянка на 8 автомобилей, а также в домике установлен стол на 20 человек.
При этом за аренду всего дома собственник указывает цену в $170/сутки. По его мнению, одно из преимуществ объекта — отсутствие соседей.
В этом случае даже ехать далеко не придется: баня расположена непосредственно в Минске, неподалеку от Долгиновского тракта.
Эта сауна в старинном деревенском стиле рассчитана на 15 человек. Большая парилка может одновременно греть 10 человек. Финская печка, русский душ (обливное ведро) и просторная купель с охлажденной водой. В объявлении указано, что здесь даже полы с подогревом.
При аренде сауны включена комната отдыха с настольным теннисом и караоке на 2 микрофона, поэтому при желании можно исполнить любимые песни дуэтом.
Интересно, что здесь, помимо временного ограничения, строго контролируется и количество посетителей. Например, в цену 160 рублей/3 часа входит посещение бани максимально 6 людьми. Каждый дополнительный человек — 20 рублей. Каждый последующий час — 40 рублей на всю компанию (до 10 человек). Однако предусмотрена и система скидок: 5-е посещение с 50% скидкой, 10-е посещение бесплатно.
Еще одна баня в пределах города. Однако теперь речь идет все-таки об отдельно стоящем здании.
Баня рассчитана на 12 человек максимум. Здесь есть бассейн, джакузи. Сауна сделана в деревенском стиле, есть отдельная гостевая комната с большим столом и камином. На территории участка также есть беседка.
Этот вариант подойдет тем, кто хочет побывать в настоящей белорусской деревенской бане. Снаружи здание выглядит покосившимся и ветхим, однако, по словам собственника, внутри есть и финская биосауна, и традиционная русская баня. Для настоящих гурманов будут предложены можжевеловые веники и эвкалиптовый пар.
Баня находится в уединенной части усадьбы Забродье в 95 км от Минска (Вилейский район). Недалеко есть река, что «позволит получить максимальное удовольствие от процесса, ведь можно окунуться в воду сразу же после парилки. Также можно приготовить только что пойманную рыбу на углях или взять угощение с собой».