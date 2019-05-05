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Песков: Путин доволен итогами работы Бабича на посту посла России в Минске

06.05.2019 13:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент РФ Владимир Путин доволен результатами работы Михаила Бабича на посту посла России в Беларуси. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.


Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

«Да», — ответил пресс-секретарь на вопрос, довольно ли руководство РФ работой Бабича во главе российской дипмиссии в Минске. Комментируя решение о замене посла в этой стране, Песков подчеркнул: «[Это] кадровое решение президента, которое принимается в соответствии с целесообразностью». «Это решение главы государства, вы знаете, что послы назначаются и освобождаются от должностей по указу президента», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Песков подчеркнул, что Бабич «проработал [послом в Беларуси] недолго, но, тем не менее, за непродолжительный срок достаточно много было сделано». «Вне зависимости от каких-то процессов отношения между Россией и Белоруссией сохраняют свой союзнический характер. Союзное государство — это особое измерение, которое доминирует в двусторонних отношениях между Москвой и Минском», — заметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента при этом не стал говорить о возможных дальнейших назначениях Бабича. «Мы никогда не занимаемся анонсированием каких-то кадровых решений президента. Если и когда будут подписаны соответствующие указы президента, мы незамедлительно вас проинформируем», — сказал Песков журналистам.

Бабич стал послом РФ в Беларуси в августе 2018 года, он также получил полномочия специального представителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества.

30 апреля президент России освободил Бабича от этих должностей и подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева новым послом РФ в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь президента при этом не стал говорить о возможных дальнейших назначениях Бабича.
 
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