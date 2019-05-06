20 лет назад исчез экс-глава МВД Юрий Захаренко

Источник материала: Tut.by

7 мая 1999 года экс-министр внутренних дел Юрий Захаренко исчез по дороге домой , в районе улицы Могилевской в Минске. На тот момент ему было 47 лет.



Юрий Захаренко. Фото: nn.by

Юрий Захаренко начинал свою карьеру следователем, возглавлял следственный отдел, до 1991 года был начальником управления внутренних дел Гомельского облисполкома. Затем — начальником Следственного управления, а после возглавлял Следственный комитет МВД Беларуси. Входил в команду Александра Лукашенко на выборах 1994 года.

Сразу после избрания Лукашенко президентом был назначен на должность министра внутренних дел. В октябре 1995-го Лукашенко отправил Захаренко в отставку, а в апреле того же года бывший министр был понижен в звании до полковника милиции и уволен из МВД якобы за грубые финансовые нарушения и упущения в работе.

Вскоре после этого Юрий Захаренко перешел на сторону оппозиции. В феврале 1998 года он возглавил комитет по безопасности в составе «теневого правительства». Весной 1999-го Захаренко активно участвовал в организованной оппозицией кампании по выборам президента, входил в команду бывшего премьер-министра Михаила Чигиря, ездил по стране, организовывал группы по сбору подписей. 7 мая 1999 года он позвонил домой, сказал жене: «Скоро приду, грей ужин», но домой так и не вернулся.

После исчезновения Захаренко, 17 сентября 1999 года было возбуждено уголовное дело по факту его убийства по статье 101 УК (Умышленное убийство). За долгие годы официальное следствие так никуда не продвинулось.

Впоследствии были обнародованы документы, в том числе рапорт заместителя министра внутренних дел Николая Лопатика, которые свидетельствовали, что с оппозиционными политиками и общественными деятелями расправился «эскадрон смерти». Приказы ему якобы отдавало высшее руководство страны. Среди причастных к похищениям и убийствам упоминался и бывший глава МВД Юрий Сиваков; ему впоследствии, как и ряду других белорусских чиновников, из-за этого был запрещен въезд на территорию Евросоюза.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В октябре 2014 года семья Захаренко обратилась в Следственный комитет Беларуси с ходатайством о прекращении расследования по делу о его исчезновении и предоставлении всех документов для ознакомления. Но расследование постоянно продлевалось, а спустя 20 лет, в январе 2019 года Следственный комитет приостановил расследование дел об исчезновении экс-министра внутренних дел Захаренко «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

«В случае его установления расследование будет незамедлительно возобновлено, о чем Вы будете уведомлены дополнительно», — говорится в уведомлении, которое получила семья экс-министра.

«Не знаем, что с ним делали после похищения: как и где над ним издевались, пытали»

Жена и дети Юрия Захаренко живут в Германии, где им предоставили политическое убежище. Как рассказывала «Народной Воле» дочь экс-министра Елена, 7 мая для семьи трагический день.

«В этот день моментально перевернулась вся наша жизнь. Мы знаем, когда был похищен отец, но не знаем, когда и как он умер. Не знаем, что с ним делали после похищения: как и где над ним издевались, пытали… А у нас ведь даже нет возможности на могилу сходить. Да и где она, эта могилка? Все же когда человек хоронит своего близкого, видит его в гробу, прощается с ним, через некоторое время сердце как-то успокаивается. А мы ведь не попрощались с отцом, он для нас между небом и землей…», — говорила в интервью дочь Елена Захаренко.

Мать экс-министра Ульяна Захаренко умерла в прошлом году, ей было 94 года. После исчезновения сына женщина осталась в Беларуси, жила в местечке Василевичи Речицкого района. Последние 19 лет женщина ждала информации о расследовании исчезновения сына, а через суд пыталась добиться признания сына умершим.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Расследование обстоятельств исчезновения опального генерала находится на контроле комитета ООН по правам человека. Британские дипломаты в Международный день жертв насильственных исчезновений обращаются к властям Беларуси с призывом завершить расследование исчезновений Анатолия Красовского, Дмитрия Завадского, Виктора Гончара и Юрия Захаренко.

Кроме того, в 2011 году Евросоюз ввел против Беларуси в отношении четверых белорусов, которых в Брюсселе подозревают в причастности к громким исчезновениям 1999−2000 годов, эмбарго на поставку оружия. Каждый год это эмбарго продлевается .

«Я самый заинтересованный человек»

Александр Лукашенко несколько раз высказывался по поводу исчезновения Захаренко. В 2017 году во время «Большого разговора» с президентом политолог, декан ФФСН БГУ Вадим Гигин задал вопрос про оппозиционеров, пропавших без вести в конце 90-х. Подозрения, что Лукашенко причастен к исчезновениям Гончара, Захаренко и других, бросают тень на президента и мешают отношениям с Западом, считал Гигин. Лукашенко заявил, что был бы самым счастливым человеком, если бы ему показали их могилы.

— Лет 10 назад их нашли. Я в загородной резиденции, звонит Наумов, начальник службы безопасности: «Журналисты или кто-то там один, Иван Сусанин, на стрелковом полигоне нашли могилу, где они зарыты». Я никому не доверяю, ни МВД, ни КГБ, там же их подозревали, говорю Наумову: «Бери толпу, которая собралась, веди, куда скажут». И в режиме реального времени он мне докладывает: «Пришли, какая-то канава, они настаивают, что здесь». Я говорю: «Я тебя прошу лично — копай». Там журналисты, все освещается. Копали там, ничего не нашли. Счастье мое, что я дал такую команду и Наумов их туда повел. Я самый заинтересованный человек, но я больше ничего не знаю. О покойниках, если они ушли из нашей жизни, плохо не говорят, но я все-таки надеюсь, что где-то их следы есть, — рассказал Александр Лукашенко.

Профессора Редфордского университета США Григория Иоффе в своей книге «Переоценивая Лукашенко: Беларусь в культурном и геополитическом контексте» приводит разговор с Александром Лукашенко в 2011 году, где президент рассказал , почему вмешался в расследование громкого дела пропавших в 1999—2000 годах Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского.