Взаимодействие с властями при помощи электронных обращений: опыт гражданских активистов

Источник материала: Tut.by

Особенности взаимодействия граждан и государства в нашей стране по-прежнему провоцируют многочисленные дискуссии. Есть ли это взаимодействие, и кто в нем больше заинтересован? Как показывают опросы , белорусы с недоверием относятся к институтам госуправления, и в особенности к местным властям и отраслевым министерствам. Граждане постоянно критикуют чиновников за формализм и безразличие. А они в свою очередь утверждают, что делают все для процветания страны и ее жителей. Могут ли стороны найти взаимопонимание, и есть ли пути для продуктивного взаимодействия?



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Белорусским законодательством предусмотрен ряд способов участия граждан в общественно-политической жизни. Одним из них являются коллективные электронные обращения. Пятая часть белорусов считает этот способ гражданского участия эффективным и готова к нему присоединиться. Это доступный и удобный для рядового гражданина способ взаимодействия с властью. Ведь тут не требуются специфические навыки и квалификация (хотя, конечно, для написания эффективного обращения все же нужно как минимум знание законов).

Для изучения данного опыта гражданского активизма эксперты СИМПА провели 12 глубинных интервью с активными создателями обращений при помощи платформы Petitions.by. Их попросили рассказать о своей мотивации создания обращений, оценить эффективность властей в решении вопросов и выделить факторы, влияющие на этот процесс.

Определяя свою мотивацию создания петиций, все опрошенные были единогласны: стремление улучшить окружающую действительность. При этом тематика петиций респондентов была актуальной не только для них самих, но касалась и других людей: соседей по дому, району, городу, стране…:

«…Хочу сделать город лучше. Должна быть комфортная среда обитания для людей…»

«…Я вижу, что ситуация никак не меняется и я пытаюсь таким образом решить важные для общества проблемы …»

«…Потому что я понимаю, что просто так власти решать проблему не будут. Надо им показать её важность и актуальность для большого количества людей, чтобы чиновники начали реагировать …»

«…Если не писать, то вопросы решаться не будут …»

«…С помощью коллективных обращений можно прижать чиновников к стенке, чтобы не могли увильнуть …»

Как видно из ответов респондентов, они, как правило, считают чиновников безинициативными. Для решения наболевших вопросов (а наболели они потому, что долгое время власти ничего не предпринимали) активисты рекомендуют вооружиться буквой закона и настойчивостью. Лишь в таком случае власти не смогут проигнорировать проблему и будут обязаны как-то реагировать:

«…Коллективные петиции — это, наверное, единственный или один из немногих легальных методов какого-то диалога с властями, с госорганами…»

«…Хотелось бы, чтобы власть воспринимала жалобы, предложения и заявления граждан с благодарностью…»

Таким образом, граждане хотят видеть отклик, обратную связь от властей.

Оценивая эффективность решения проблем, респонденты в большинстве случаев отмечали зависимость от темы и количества подписавших петицию. Меньше всего шансов быть рассмотренными по существу имеют петиции, посвященные гражданским и политическим правам. Вопросы коммунального хозяйства (проложить пешеходную дорожку, ликвидировать незаконную парковку, починить дорожное покрытие) решаются чиновниками охотней. Также есть шансы на успех у тех петиций, которые нацелены на получение от властей какой-либо неопубликованной (но не закрытой) информации.

Кроме того, была отмечена зависимость эффективности решения вопроса от конкретных чиновников, их профессионализма и желания что-то решить. Порой в истории с коллективными обращениями граждан срабатывает потенциальный медийный эффект петиции, так называемое «резонансное право»:

«…было бы хорошо, если бы ее могли подхватить медиа…»

«…в настоящее время чиновник боится резонанса… боится шумихи и привлечения внимания конкретно к его особе…»

Тут мы выходим на проблему эффективности и подотчетности госуправления, а также бессистемности взаимодействия государства с гражданами на практике. Люди становятся заложниками необъективности конкретных исполнителей, так как нет четких критериев оценки работы чиновников.

Тем не менее, все опрошенные нами респонденты намерены продолжать писать петиции. На принятие такого решения влияет несколько факторов. Во-первых, часть респондентов высказали удовлетворенность действиями чиновников по решению отмеченных в обращениях проблем. Во-вторых, авторов петиций воодушевляет общественная поддержка, осознание того факта, что их деятельность нужна кому-то ещё, а акцентируемые в петициях проблемы становятся частью публичного дискурса. И даже полученный негативный опыт не разубедил респондентов в эффективности электронных петиций как способа заставить чиновников решать актуальные для граждан вопросы.

Однако основная проблема пока так и остаеется. Почему все-таки их надо заставлять выполнять свою работу? По большому счету, чиновники должны занимать более «отзывчивую» позицию. Ведь, по сути, основным нанимателем, оплачивающим их труд, выступают жители страны, а не абстрактное «государство» как социальный институт.

«Госвопрос» — цикл публикаций, в которых TUT.BY и коллеги из СИМПА постараются без воды и шор рассказывать об актуальных вопросах госуправления в нашей стране и предлагать решения, основанные на мировом опыте.