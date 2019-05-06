«Большой город лишает человека времени»

-- Почти год назад я переехал из областного центра в Минск. Переехал по работе, чтобы развивать новое для Беларуси направление в детской кардиохирургии. Все мечтают о жизни в столице, стремятся сюда попасть, но мало кто задумывается, что будет после этого переезда.

Когда я только стал обживаться, в моей жизни все очень быстро закрутилось, появилось много организационных вопросов, которые нужно было решать, причем срочно. И, когда все эти вопросы, казалось, были уже решены, скорость моей жизни все равно не уменьшилась. Более того, она стала с каждым днем все больше и больше нарастать. Я стал анализировать и понял, что при этом моя продуктивность в лучшем случае осталась на том же уровне. Получается, что огромное количество времени каждый день уходило «вникуда», бесполезно. Более того, вся суетливость навязывалась мне именно жизнью в столице.

Очень много времени уходит на дорогу. Сначала я думал, что причина всему — утренние и вечерние пробки, однако я езжу к 6 утра в бассейн перед работой, и дороги Минска полупусты. Однако для того, чтобы съездить к друзьям, организовать вопрос покупки-доставки продуктов или решить какие-то другие бытовые проблемы, нужно потратить от получаса до полутора только на дорогу. Конечно, в большом городе растут и потребности каждого члена семьи.

Каждый день горожанин смотрит на бесконечное количество товаров на магазинных полках и пытается проанализировать, что изменилось с прошлого его посещения. Это нужно для того, чтобы выбрать лучше, дешевле, качественнее. Каждый день большой город забирает у его жителей жизнь целиком, высасывает правильные мысли, заполняя головы бесконечной суетой. Большой город лишает человека времени.

«Обыкновенный пасечник дед Иван может быть очень важным человеком»

-- Поразмыслив, я могу сделать вывод: глобальная урбанизация так или иначе ведет к деградации населения. И это касается не только Беларуси, но и мира в целом. Люди в больших городах слишком загружены проблемами и суетой, чтобы подумать о главном. Чтобы просто иногда остановиться, задать самому себе правильные вопросы.

Личность человека со временем все больше и больше размывается, все становятся одинаковыми. Все хотят быть такими, «как все»: покупать те же товары, ходить в одни и те же магазины, на одни и те же выставки и представления. Это навязывается современному человеку, прикрывая некрасивую действительность обещанием грандиозных возможностей. Но при этом на работе все стараются просто сделать свою работу, «от забора и до заката». В мегаполисе ты можешь быть крутым начальником, но быть не очень сильным и честным человеком. Здесь тебя будут уважать только за твою должность, и этого достаточно. В маленьких городах и деревнях все по-другому, там человеческий фактор намного важнее. В деревне обыкновенный пасечник дед Иван может быть очень важным человеком, и не только потому, что он продает мед, а потому, что он знает всю историю этой деревни, знает лично каждого ее жителя. В деревне или маленьком городе у человека намного больше времени для того, чтобы подумать о смысле жизни, уделить время другому человеку.