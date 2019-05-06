Россельхознадзор смягчает ограничения на поставки молока из Беларуси

Источник материала: Tut.by

Россельхознадзор отменяет общий запрет на поставки молока наливом и молочной продукции в таре объемом более 2,5 л из Беларуси, но сохраняет ограничения, введенные по другим причинам, в отношении 29 белорусских предприятий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.

Летом прошлого года Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию из Беларуси молока и некоторых видов молочной продукции. Запреты были введены, в частности, в отношении пастеризованного, стерилизованного и ультрапастеризованного молока и сливок наливом, а также сухого молока и сливок. Под запрет попали товары, которые поставляются в потребительской таре объемом более 2,5 литра.

Теперь это постановление отменено.

«При этом сохраняется действие указаний Россельхознадзора в отношении поставок продукции 29 белорусских предприятий», — пояснила журналистам официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

В их числе — ОАО «Милкавита», «Щучинский маслосырозавод», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» и другие.