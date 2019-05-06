ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Песков: Кремль в курсе случаев отказа в проведении «Бессмертного полка», но не делает поспешных выводов

07.05.2019 12:08 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Кремль отслеживает информацию об отсутствии разрешения на проведение акции «Бессмертный полк» в ряде городов Беларуси и Казахстана, но не делает поспешных выводов. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, пишет ТАСС.

«Мы, безусловно, очень внимательно следим за этой информацией, но мы не можем точно сказать [что-то по этому поводу], потому что не всегда понятно, о чем конкретно идет речь — о каких решениях, что привело к таким решениям. Поэтому здесь мы тоже не спешили бы делать какие-то поспешные заключения», — сказал Песков.

«Но, безусловно, мы за такими новостями очень внимательно следим», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, в Минске столичная мэрия согласовала акцию «Бессмертного полка» на 9 мая, но место проведения изменила. В Витебске власти запретили шествие «Бессмертного полка» в Витебске с формулировкой: «не представляется возможным».

В 2018 году власти сначала не дали разрешения на акцию «Бессмертный полк» 9 мая, предложив влиться в государственное шествие «Беларусь помнит». О запрете в Минске начали писать российские СМИ, его организаторы стали призывать сторонников выйти без разрешения и «легализовать [акцию] количеством людей». В итоге шествие разрешили меньше чем за день до его проведения, однако другим заявителям.

Президент Беларуси не раз комментировал акцию. В марте 2019-го он заявил: «Я категорически против. Не потому что против этой акции. Это блестящая акция, российская акция, мы с президентом России обсуждали несколько лет назад этот вопрос. <…> Вы же у нас, грубо сказал так, передрали эту идею. Помните? <…> Почему мы должны бросить свое „Беларусь помнит“ и схватиться за „Бессмертный полк“?» — задался тогда вопросом Александр Лукашенко.

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Но, безусловно, мы за такими новостями очень внимательно следим», - подчеркнул представитель Кремля.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Россельхознадзор смягчает ограничения на поставки молока из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
07.05.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика