Песков: Кремль в курсе случаев отказа в проведении «Бессмертного полка», но не делает поспешных выводов

Источник материала: Tut.by

Кремль отслеживает информацию об отсутствии разрешения на проведение акции «Бессмертный полк» в ряде городов Беларуси и Казахстана, но не делает поспешных выводов. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, пишет ТАСС .

«Мы, безусловно, очень внимательно следим за этой информацией, но мы не можем точно сказать [что-то по этому поводу], потому что не всегда понятно, о чем конкретно идет речь — о каких решениях, что привело к таким решениям. Поэтому здесь мы тоже не спешили бы делать какие-то поспешные заключения», — сказал Песков.

«Но, безусловно, мы за такими новостями очень внимательно следим», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, в Минске столичная мэрия согласовала акцию «Бессмертного полка» на 9 мая, но место проведения изменила. В Витебске власти запретили шествие «Бессмертного полка» в Витебске с формулировкой : «не представляется возможным».

В 2018 году власти сначала не дали разрешения на акцию «Бессмертный полк» 9 мая, предложив влиться в государственное шествие «Беларусь помнит». О запрете в Минске начали писать российские СМИ, его организаторы стали призывать сторонников выйти без разрешения и «легализовать [акцию] количеством людей». В итоге шествие разрешили меньше чем за день до его проведения, однако другим заявителям.

Президент Беларуси не раз комментировал акцию. В марте 2019-го он заявил : «Я категорически против. Не потому что против этой акции. Это блестящая акция, российская акция, мы с президентом России обсуждали несколько лет назад этот вопрос. <…> Вы же у нас, грубо сказал так, передрали эту идею. Помните? <…> Почему мы должны бросить свое „Беларусь помнит“ и схватиться за „Бессмертный полк“?» — задался тогда вопросом Александр Лукашенко.