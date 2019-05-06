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Песков: Кремль в курсе случаев отказа в проведении «Бессмертного полка», но не делает поспешных выводов
07.05.2019 12:08 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Кремль отслеживает информацию об отсутствии разрешения на проведение акции «Бессмертный полк» в ряде городов Беларуси и Казахстана, но не делает поспешных выводов. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, пишет
«Мы, безусловно, очень внимательно следим за этой информацией, но мы не можем точно сказать [что-то по этому поводу], потому что не всегда понятно, о чем конкретно идет речь — о каких решениях, что привело к таким решениям. Поэтому здесь мы тоже не спешили бы делать какие-то поспешные заключения», — сказал Песков.
«Но, безусловно, мы за такими новостями очень внимательно следим», — подчеркнул представитель Кремля.
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Песков: Кремль в курсе случаев отказа в проведении «Бессмертного полка», но не делает поспешных выводов
«Но, безусловно, мы за такими новостями очень внимательно следим», - подчеркнул представитель Кремля.
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