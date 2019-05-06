В Витебске обновили областную Доску почета. Среди победителей ОАО «Завод «Ветразь»

Источник материала: Новости Докшицы

Накануне Праздника труда традиционно чествуют лучшие коллективы Витебской области, которые удостоены права чести быть занесенными на областную Доску почета. Церемония награждения победителей соревнования за достижение в 2018 году наилучших показателей в сфере социально-экономического развития и экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов прошла в сквере Ленина областного центра.





В этом году Доска почета увеличилась на два места за счет организаций топливно-энергетического комплекса и здравоохранения. Теперь на ней 20 записей. Открывают почетный список Витебск, Октябрьский и Первомайский районы областного центра, которые признаны лучшими среди районов и городов области. В промышленности победителями стали открытые акционерные общества «Завод «Ветразь», «Измеритель», «Витебский завод тракторных запасных частей», «Завод керамического гравия г. Новолукомль», «Чистый исток 1872», предприятия «Витебскоблгаз» и «ВИК – здоровье животных». В строительной отрасли лучшим названо ООО «ПлиссаСтрой», в агропромышленном комплексе – ОАО «Новоселки-Лучай».









На областную Доску почета занесены также Оршанский лесхоз, ОАО «Ника», Витебский филиал РУП электросвязи «Белтелеком», ОАО «Полоцкбыт». В сфере образования отмечен Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, здравоохранения – Витебский областной диспансер спортивной медицины и областной детский реабилитационный центр «Ветразь», культуры – Лиозненская централизованная клубная система.





– Заслуженных коллективов и авторитетных людей у нас немало. Но первыми сегодня названы те, кто получил убедительный результат в работе и, не останавливаясь на достигнутом, идет дальше вперед. В лидерах по итогам прошлого года – Витебск, который задает тон во многих начинаниях. Город много строит, в нем постоянно открываются новые объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта. Благодаря инициативе, творческому подходу к делу решаются многие социальные проблемы, – подчеркнул на церемонии открытия обновленной Доски почета председатель облисполкома Николай Шерстнёв.









Глава области также отметил, что почти половина организаций, которым вручены дипломы победителей, – представители областного центра. Есть свои маяки в Новополоцке, Докшицком, Лиозненском, Оршанском, Полоцком, Поставском, Чашникском районах. Их пример – основа дальнейшего роста, реализации новых планов, программ и проектов.

В прошедшем году в области сделано немало. Выросли валовой региональный продукт, производительность труда, объемы производства и продажи основных видов товаров, расширилась внешнеэкономическая и инвестиционная деятельность. В экономику привлечено более миллиарда долларов США инвестиций. Продолжилась работа по модернизации, техническому переоснащению производств, созданию новых высокоэффективных предприятий. Завершена реконструкция Витебского мехового комбината, на котором организовано современное производство по переработке овчины, пушного сырья, пошиву изделий из них. Введен новый цех сухой сыворотки и сухих молочных продуктов на Глубокском молочно-консервном комбинате. Завершено строительство первой очереди логистического комплекса ”Бремино – Орша“. В Толочинском районе начало работу предприятие по производству зерна и датской беконной свинины. Всего за прошедший год было открыто 380 новых предприятий и производств.













Николай Шерстнёв поздравил победителей, людей труда, кто делает жизнь богаче и содержательнее, а родную Витебщину – краше и сильнее, а также пожелал всем труженикам области новых побед и достижений.

В этот же день председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин вручил свидетельства о занесении на городскую Доску почета 17 коллективам Витебска, достигших лучших показателях в разных сферах. Среди них – Витебский МЭЗ, мясокомбинат «Славянский», областная типография, ОАО «Мир услуг плюс», Центр культуры «Витебск», музей Марка Шагала и другие.

Фото Дмитрия ОСИПОВА