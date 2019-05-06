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Грибаускайте: Литва не может сотрудничать с Беларусью из-за БелАЭС

07.05.2019 13:36 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Литва не может сотрудничать с Беларусью из-за строительства атомной электростанции в Островце, (АЭС), поскольку так она признала бы законность этой станции и потеряла бы возможность требовать ее закрытия, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, пишет DELFI.


Фото: Reuters

«Любое согласие на участие и создание совместных институтов будет означать легитимацию Островецкой АЭС. Это означало бы, что мы связываем свои руки, и мы не сможем требовать, чтобы Беларусь закрыла эту электростанцию», — сказала Грибаускайте журналистам во вторник.

По ее словам, это относится и к предложению Беларуси договориться о создании совместной системы мониторинга Островецкой АЭС.

«Сотрудничество с Беларусью в вопросе по Островцу означало бы юридическое признание Островецкой АЭС и связывание нам рук», — указала президент Литвы. Она подчеркнула, что «обеспечить безопасность Островецкой АЭС невозможно». «Согласно решению Эспоо, проблема не в безопасности электростанции, а в том, что выбранная для ее строительства площадка небезопасна. Это означает, что данная электростанция вообще не может функционировать и такой должна быть политическая цель Литвы», — сказала президент Литвы.

Проект БелАЭС, осуществляемый при участии российской госкорпорации «Росатом», был запущен в 2009 году в городе Островец в 50 км от Вильнюса. Литва называет строящуюся станцию небезопасной и утверждает, что Минск не склонен придерживаться международных требований в сфере ядерной энергетики. Литовский парламент объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности. В Вильнюсе заявили, что не пропустят в другие страны через свои сети электроэнергию с БелАЭС.

В Беларуси отмечают, что претензии Литвы лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность АЭС будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами.

В начале мая МИД Литвы сообщил о направлении обращения в Еврокомиссию с призывом разработать план действий в отношении Белорусской АЭС. В Министерстве иностранных дел на вопрос TUT.BY ответили, что Беларусь неоднократно заявляла и подтверждает намерение продолжать сотрудничество с ЕС в этой сфере, проводит стресс-тесты, однако «малейшее конструктивное обсуждение темы Белорусской АЭС сегодня воспринимается в литовском руководстве как измена».

Пуск БелАЭС намечен на конец 2019 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Литва не может сотрудничать с Беларусью из-за строительства атомной электростанции в Островце, (АЭС), поскольку так она признала бы законность этой станции и...
 
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