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Пытались скрыть хищения. СК России рассказал подробности дела «о грязной нефти»
07.05.2019 16:06 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
ФСБ России возбудила уголовное дело, а Следственный комитет занимается расследованием дела «о грязной нефти». Двое подозреваемых скрылись, четверо — арестованы. Об этом
По версии следствия, с августа 2018-го по апрель 2019 года шестеро подозреваемых, среди которых генеральный директор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО «Нефтеперевалка» Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев, заместитель директора ООО «Магистраль» Сергей Баландин, являющиеся участниками преступного сообщества, совершили многократные хищения нефти на сумму не менее 1 миллиона российских рублей (около 15 тысяч долларов. — Прим. TUT.BY). Кроме того, в марте-апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТ, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений.
В последующем загрязненная нефть попала в нефтехранилище, расположенное в селе Лопатино Волжского района, а затем в систему магистрального трубопровода.
Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 4 ст. 215.3 УК России (Приведение в негодность нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в отношении магистрального трубопровода), ст. 210 УК России (Организация преступного сообщества и участие в нем), ст. 158 УК России (Кража).
В настоящее время в отношении четверых подозреваемых судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое подозреваемых находятся в розыске.
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В настоящее время в отношении четверых подозреваемых судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое подозреваемых...
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