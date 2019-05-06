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МИД Беларуси уведомил посольство РФ о задержании КГБ трех граждан России
07.05.2019 16:21 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посольство России в Беларуси получило официальное уведомление от МИД Беларуси о задержании КГБ РБ трех граждан России. Об этом TUT.BY сообщил пресс-секретарь посольства России в Беларуси Алексей Маскалев.
Они задержаны в связи с подозрением в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 431 УК РБ (дача взятки).
«В этой связи, в соответствии с установленной практикой, направили запрос в компетентные белорусские органы о доступе консульских сотрудников к указанным гражданам РФ», — добавили в посольстве.
Алексей Маскалев также добавил, что в уведомлении МИД Беларуси не сообщается, что задержанные проходят по тем же эпизодам, связанным с последними громкими задержаниями в Беларуси.
Напомним, 4 мая КГБ Беларуси официально подтвердил задержание директора «Белтелекома» Сергея Сиводедова за получение взятки. Вместе с ним силовики
Кроме того, стали известны подробности задержания заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина. Он был
После этих сообщений посольство России в Беларуси
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Они задержаны в связи с подозрением в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 431 УК РБ (дача взятки).
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