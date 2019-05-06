«Токсичный» банк получил 25% калийного бизнеса Гуцериева в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Проходящий процедуру санации банк «Траст» получил почти 25% белорусского калийного проекта Михаила Гуцериева «Славкалий». Этот проект кредитовал Банк развития Китая, в церемонии начала строительства участвовал Александр Лукашенко.



Михаил Гуцериев. Фото: Reuters

Банк «Траст» оказался владельцем 24,98% кипрской GCM Global Energy Slavkali, следует из отчета банка за 2018 год. Этот офшор владеет 99,9% «Славкалия» — калийного проекта группы «Сафмар» Михаила Гуцериева в Беларуси.

Акции «Славкалия» перешли в «Траст» 2 июля 2018 года, следует из списка аффилированных лиц банка. В это же время завершилось объединение «Траста» (ранее входил в группу «Открытие») и Рост Банка (входил в группу Бинбанка Микаила Шишханова, племянника Гуцериева). На базе «Траста» создан банк плохих активов Рост Банка, Бинбанка, Промсвязьбанка, Автовазбанка и «ФК Открытие», перешедших под контроль государства в рамках санации.

«Славкалий» «реализует крупнейший инвестиционный проект в Беларуси», говорится на сайте компании. Компания является оператором строительства Нежинского горно-обогатительного комбината (ГОКа) на базе Старобинского месторождения калийных солей в Беларуси, производство на котором планируется запустить в 2020—2022 годах. На этот проект «Славкалий» привлек $ 1,4 млрд у Банка развития Китая, одновременно с этим подписав 20-летний контракт о поставках в Китай калия. Общая стоимость проекта оценивается в $ 2 млрд. Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с Гуцериевым участвовал в торжественной церемонии начала строительства ГОКа в сентябре 2015 года. В декабре 2018 года они снова обсуждали этот проект. «Они (зарубежные подрядчики. — РБК) привезли технологии — это хорошо. Это все остается потом здесь, в Белоруссии. То есть мне надо взять от тебя хороших специалистов, чтобы они остались в Белоруссии, и технологии», — сказал тогда белорусский президент.

Рост Банк владел долей в GCM Global Energy Slavkali с декабря 2016 года, следует из его списка аффилированных лиц. Этот банк достался Шишханову в рамках санации, на это он получил от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) 35,9 млрд руб. Через этот банк Бинбанк кредитовал проекты группы «Сафмар».

В сентябре 2017 года, после перехода Бинбанка под контроль ЦБ, Шишханов признавался в интервью «Ведомостям», что покупка Рост Банка стала одной из причин краха Бинбанка. По соглашению с ЦБ собственники Бинбанка обещали перевести в «Траст» активы более чем на 300 млрд руб. Банку отошли 25% привилегированных акций «РуссНефти», доли в девелоперах «Интеко» и «А101 Девелопмент», а также агрохолдинги, включая 69% «Русгрэйн Холдинга».

Тогда же на баланс банка перешли и акции «Славкалия», но ранее об этом не сообщалось. Представитель «Сафмара» сообщил РБК, что этот пакет исторически находился на балансе Рост Банка и перешел в «Траст» в рамках процедуры реорганизации. Он не сказал, планирует ли «Сафмар» его выкупать в будущем.