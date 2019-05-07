Разноцветные покупки с «Хамелеоном»

Источник материала: Светлы шлях

Личное наблюдение: вряд ли вас пустят в магазин даже с самой милой и симпатичной собачкой или с пушистой кошечкой. А вот с личным хамелеоном в магазинах «Белмаркет» вам только обрадуются. Еще и бонусами таких гостей порадуют. Не верите? Тогда берем сумки, пакеты,авоськи и отправляемся вместе со мной за покупками.





Первое, что бросается в глаза - разноцветные ценники: желтые, синие, зеленые, красные… Как тут не запутаться?

«У нас столько акций, что запутаться немудрено», - улыбается заведующая магазином Наталья Моисеева. - Но буклеты, которые можно взять на входе, помогут сориентироваться. Вот, смотрите, с понедельника по четверг советую обращать внимание на ценники в овощном отделе. У нас действует акция «Яркая цена на овощи и фрукты».

Яркие синие карточки отлично видны рядом с фруктами и овощами – и в нашу корзинку отправляются яблоки и огурцы (цены действительно приятно удивляют).





А Наталья уже идет дальше: «С пятницы по воскресенье особенно рекомендую приходить к нам за покупками по акции «Яркая цена на нужные вещи».

Видите зеленый ценник – надо брать. Дешевле точно не найдете». Замечаю зеленый ценник возле любимого кофе и глазам не верю: только вчера купила аналогичную пачку в два раза дороже. Возьму-ка две!

Пока заведующая поправляет продукты на полке, обнаруживаю в своем списке покупок яйца и иду к нужному прилавку. «Я беру яйца по понедельникам, тут всегда хорошие скидки», - подмигивает мне покупательница, проходящая мимо. «Правда», - подтверждает Наталья Моисеева. - Каждый понедельник яйца мы продаем по специальной цене, отмеченной на желтых ценниках. Экономия по акции «Яркая цена на яйца» существенная, особенно для тех, кто любит домашнюю выпечку. А еще заходите к нам на «черные пятницы» и акции минус 50%. Минус 50% проходит в начале месяца, а «чёрная пятница» - в конце».

Замечаю, что сегодня не пятница, а многие товары продаются с хорошими скидками. Оказывается, есть еще двухнедельные акции на разные группы товаров: от бытовой химии до продуктов. И в нашей корзинке оказываются еще макароны, печенье и сыр по сниженным ценам.





Только в «Белмаркете» можно купить продукцию собственных брендов «Белая хатка», «Elpi» и «EcoVilla». Это хлебобулочные изделия, яйца, квас, консервы, снеки и многое другое. «Обратите внимание, - продолжает Наталья Моисеева, - на товары этих брендов цены ниже даже без учета акций. А качество вас точно порадует».

Кстати, что насчет личного хамелеона? «Хамелеон» - это карта лояльности сети магазинов «Белмаркет». При приобретении товаров и использовании карты лояльности покупателю начисляются баллы в размере от 1 до 5% от суммы покупки. Бонусными баллами, кстати, можно даже расплачиваться за покупки. Так что поход за покупками с вашим личным «Хамелеоном» - это не только разноцветно, но и выгодно!

Виолетта ВОЙТКО.

Фото автора.

«БелМаркетКомпани», ф-л в г. Гродно ООО «БелМаркетКомпани». УНП 500838931.