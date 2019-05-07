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В Кремле не нашли вины «Транснефти» в связи с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба»
08.05.2019 16:47 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Минэнерго не зафиксировало каких-либо неверных действий руководства «Транснефти» в связи с попаданием «грязной нефти» в трубопровод «Дружба»,
Песков обратил на это внимание, отвечая на вопрос, возможны ли отставки в руководстве «Транснефти» в связи сданным инцидентом.
— Об этом вчера речь шла на правительстве, министр энергетики докладывал о ситуации. Вы, наверняка, видели, что в докладе Новака нет никакой оценки каких-то неверных действий со стороны руководства «Транснефти, — сказал пресс-секретарь Путина.
Накануне глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства сообщил о задержании четырех человек по уголовному делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Позже Сергей Баландин, Светлана Балабай (согласно базе данных СПАРК-Интерфакса, является гендиректором ООО «Нефтеперевалка»), Рустам Хуснутдинов и Владимир Жоголев (гендиректор ООО «Петронефть Актив») были арестованы. Им инкриминируется преступление по статье «самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность, совершенное в отношении магистральных трубопроводов группой лиц по предварительному сговору» (ч.4 ст. 215.3 УК РФ).
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Минэнерго не зафиксировало каких-либо неверных действий руководства «Транснефти» в связи с попаданием...
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