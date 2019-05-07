Как российский бизнесмен Михаил Гуцериев пополняет бизнес белорусскими активами

Источник материала: Tut.by

Согласно отчетности контролируемого семьей Гуцериевых холдинга «САФМАР Финансовые инвестиции», в начале этого года в число связанных с ним структур вошла минская строительная компания «Ю-строй».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Ю-строй» — достаточно крупный строительный бизнес, который был создан в 2011 году владельцем Группы компаний «Юнивест-М» Анатолием Тернавским для реализации девелоперских проектов на территории Беларуси. В частности, «Ю-строй» являлась генподрядчиком по сооружению мини-полиса «Каскад» на месте бывшей тюрьмы на ул. Кальварийской. Эта компания участвовала в реконструкции бывшей усадьбы Ваньковичей на улице Филимонова, где разместился элитный развлекательный комплекс.

Михаила Гуцериева связывает с Анатолием Тернавским совместная работа в российско-белорусской государственной нефтегазовой компании «Славнефть». Владелец нефтетрейдера «РУНО» Анатолий Тернавский пришел в нее в 1998 году и дослужился до первого вице-президента «Славнефти». Михаил Гуцериев был президентом «Славнефти» и непосредственным начальником Анатолия Тернавского в течение последних лет существования компании — в 2000—2002 годах.

И Гуцериев, и Тернавский были вынуждены уйти из «Славнефти» в связи с ее приватизацией — на госаукционах контроль над ней получили Роман Абрамович и Михаил Фридман с партнерами.

Михаил Гуцериев после отставки создал компанию «РуссНефть» и за короткий срок, скупая независимых производителей, сумел сделать ее одним из лидеров российской нефтедобычи. Анатолий Тернавский в 2001 году зарегистрировал в Гемании компанию «Юнивест», которая в середине 2000-х годов стала одним из крупнейших поставщиков давальческой нефти на белорусские НПЗ, а после сворачивания этого бизнеса — крупным инвестором в белорусскую недвижимость. Среди проектов, которые реализуют компании «Юнивест-М» на территории Беларуси, — гостиница «СлавинаСпорт» в Жлобине, бизнес-центры «Азимут» и «Карат» в Минске, торговый центр «Экватор» в Бресте.

В 2017 году компания Тернавского «Ювараград» получила право застроить совместно с УКС Мингорисполкома 496 га (6 млн кв. метров) рядом с поселком Колодищи. На масштаб белорусских операций бизнесмена, который является российским гражданином, в 2012 году обратила внимание Европейская комиссия. Он стал одним из трех бизнесменов (наряду с Владимиром Пефтиевым и Юрием Чижом), которые попали в персональный санкционный список со стороны Евросоюза. Все ограничения против Анатолия Тернавского и его компаний Брюссель отменил только в конце 2014 года.

Что касается вхождения Михаила Гуцериева в строительный бизнес своего бывшего подчиненного в Беларуси, то источники «Завтра твоей страны» связывают этот шаг с планами миллиардера на белорусском рынке недвижимости.

Как недавно стало известно российским и белорусским СМИ, одно из структурных подразделений его бизнеса — девелоперская «Корпорация А.Н.Д.» совместно со Сбербанком России будет инвестировать в достройку бизнес-центра на базе долгостроя экс-гостиницы возле Белгосцирка. «Корпорация А.Н.Д.» — один из крупнейших игроков на российском рынке, она управляет свыше 1,5 млн кв. метров коммерческой недвижимости. После ввода белорусского комплекса в эксплуатацию планируется переместить туда дочерние компании, которыми Михаил Гуцериев и его семья владеют в Беларуси.

Что еще принадлежит Гуцериеву в Беларуси

Список активов миллиардера в Беларуси весьма обширен и постоянно расширяется.

Промышленность

Крупнейший проект Михаила Гуцериева в Беларуси — это строительство Нежинского ГОК, которое ведет его компания «Славкалий» в Любанском районе.

Завершить строительство комплекса мощностью 2 млн тонн хлорида калия в год планируется в 2020 году, а выйти на проектную мощность — в 2023 году. На ГОК будет трудоустроено свыше 2 тыс. человек.

IT

В последние два года бизнесмен сделал серьезные инвестиции в IT-сектор. Компании семьи Гуцериевых стали партнерами в финтех-проектах белорусского бизнесмена Виктора Прокопени.

В частности, с холдингом «Сафмар» связаны компании «И-Экс-Пи Кэпитал», белорусская, кипрская, британская и австралийская компании Capital.com и белорусская, британская американская и гибралтарская структуры группы Currency.com.

Также с компаниями Михаила Гуцериева с 2017 года аффилирован брокер «Генеральная система инвестиций», которую в 1994 году создавал с партнерами Владимир Василевский.

Недвижимость

В Минске бизнесмену принадлежит Renaissance Minsk (управляется холдингом «Сафмар Плаза»), под Минском — ангар для бизнес-авиации в Национальном аэропорту «Минск» и усадьба в Красносельском.