По его словам, объем размещения ожидается в размере не менее 210 миллионов белорусских рублей. Ориентир доходности составляет 12% годовых.

Ранее Банк развития Беларуси разместил дебютный выпуск евробондов на 500 млн долларов под 6,75% годовых.