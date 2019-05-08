По его словам, объем размещения ожидается в размере не менее 210 миллионов белорусских рублей. Ориентир доходности составляет 12% годовых.
Ранее Банк развития Беларуси
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Банк развития хочет разметить еврооблигации в белорусских рублях с доходностью 12% годовых
09.05.2019 10:10 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Банк развития Беларуси открыл книгу заявок на трехлетние еврооблигации, номинированные в белорусских рублях, сообщил
По его словам, объем размещения ожидается в размере не менее 210 миллионов белорусских рублей. Ориентир доходности составляет 12% годовых.
Ранее Банк развития Беларуси
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Объем размещения ожидается в размере не менее 210 миллионов белорусских рублей.
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