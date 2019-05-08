«Любой мир лучше, чем годы лихолетья». Лукашенко с сыновьями возложили венок к монументу Победы

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко возложил венок к монументу Победы в Минске. Цветы к монументу возложили и три сына президента. В церемонии по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне также приняли участие высокопоставленные чиновники, руководители зарубежный дипмиссий и общественных организаций.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Во время своего выступления Александр Лукашенко призвал страны «единым фронтом» бороться за сохранение мира в современных условиях угрозы глобального терроризма. «Как это было тогда, в далекие суровые сороковые, когда в рядах белорусского сопротивления сражались тысячи антифашистов из европейских государств: Польши, Чехии, Словакии, Австрии, Франции, Италии и даже Германии», — сказал Лукашенко.

Вместе с тем он считает, что в Европе сейчас такого единства нет. «Идет усиление военного присутствия на наших рубежах. Перечеркнут Договор о ракетах средней и малой дальности», — отметил глава государства. Александр Лукашенко уверен в необходимости конструктивного диалога со всеми странами, «потому что мир — это жизнь, потому что любой мир — это лучше, чем годы лихолетья, которые мы переживали не единожды».



Читать полностью: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-uveren-v-neobhodimosti-konstruktivnogo-dialoga-so-vsemi-stranami-346718−2019/

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна Александр Лукашенко уверен в необходимости конструктивного диалога со всеми странами. Об этом глава государства заявил, выступая 9 мая на церемонии возложения венков по случаю 74-й годовщины Великой Победы, передает корреспондент БЕЛТА. «Потому что мир — это жизнь, потому что любой мир — это лучше, чем годы лихолетья, которые мы переживали не единожды, — подчеркнул Президент. — И мы к этому диалогу готовы».-Читать полностью:При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Глава государства считает, что «всем, кто сегодня в Европе поощряет митинги неонацистов и шествия престарелых вояк из батальонов СС, стоит приехать в Беларусь и побывать в поселке Красный Берег, где был такой концлагерь, увидеть пронзительный крик и увидеть мемориал несбывшимся детским мечтам». Другие страшные адреса геноцида белорусского народа — Хатынь, Дальва, Озаричи, Шуневка, Тростенец. «Великая Победа — безусловное торжество жизни над смертью. И грядущие поколения должны знать, какую цену заплатил наш народ за свободу. Во имя добра, мира и справедливости. Чтобы подобное никогда не повторилось», — заявил Лукашенко.

Президент Беларуси констатировал, что все меньше ветеранов Великой Отечественной войны остается в строю. «Наш святой долг — поддержать, окружить заботой фронтовиков и тружеников тыла, обеспечить им достойную жизнь», — сказал белорусский лидер. Он призвал «сберечь связующую нить между поколениями», чтобы «дети, внуки, правнуки через судьбы воинов-победителей — своих родных и близких, отстоявших мир и свободу, — осознали себя частью большой истории родной страны, почувствовали боль невосполнимых утрат и оценили величие подвига советского солдата».

Сохранить священную память о каждом участнике войны для потомков — главная цель республиканской акции «Беларусь помнит». «Это проект, устремленный в будущее, это действительно бессмертный полк», — сказал глава государства.

Сегодня праздничные мероприятия проходят во всех городах страны. Это могут быть шествия, возложения венков, концерты. Но все они концептуально связаны одним девизом — «Беларусь помнит».