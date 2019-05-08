Лукашенко призвал лидеров постсоветских стран чаще собираться на День Победы в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко считает, что представители и главы государств постсоветских республик должны чаще собираться на День Победы в Беларуси, сообщает пресс-служба президента.



Фото: president.gov.by

«9 Мая — это праздник всех и, прежде всего, белорусов. Поэтому на этой святой земле, наверное, мы все должны чаще собираться — представители бывших советских республик и даже главы государств, чтобы поклониться этой святой земле», — сказал сегодня Лукашенко журналистам после торжественной части по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Комментируя рассуждения в некоторых СМИ об его отказе ехать на праздничные мероприятия в Москву, президент отметил: «Я не могу сказать, что никто не приехал. Если бы россияне или руководство России кого-то пригласили, а они отказались, то это бы „не приехал“. Но что касается нас: во-первых, меня никто не приглашал сегодня в Москву, во-вторых, даже если бы пригласили, было бы сложно развести эти мероприятия».

Глава государства подчеркнул, что не может пропустить празднование Дня Победы в Минске. По мнению президента, если бы он не посетил торжественные мероприятия в белорусской столице, у людей появилось бы много вопросов. «Даже у вас, людей, сведущих в политике. А что люди бы сказали, белорусы?» — спросил он.

Александр Лукашенко обратил внимание, что белорусская сторона на праздничных мероприятиях в России представлена очень широко — как простыми людьми, так и чиновниками. Он привел в пример губернатора Минской области: Анатолий Исаченко недавно посетил свою родину в Брянской области. «Я его просил передать нашим русским людям, которые там живут, самые добрые пожелания с Днем Победы. Эта народная дипломатия, в которую вовлечен президент Беларуси, была и есть всегда», — подчеркнул глава государства.

Сегодня первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал почетным гостем парада Победы в Москве. Он вместе с президентом России Владимиром Путиным поднялся на трибуны на Красной площади.