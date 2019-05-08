Источник материала: Tut.by

Благодаря единству народа в стране удалось вовремя пресечь протестные настроения, которые могли обернуться столкновениями. Об этом заявил журналистам Александр Лукашенко после памятной акции по случаю Дня Победы, сообщает пресс-служба президента.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Мы, как сейчас уже видно (большое видится на расстоянии), спасли свою страну. Даже если мы завтра уйдем на пенсию, мы можем сказать своим детям: берите, живите спокойно и мирно. Даже богатые, расположенные рядом государства думают: а что оставить детям? Мы этого избежали, поэтому нам это уже не страшно. Но об этом надо думать всегда, и мы это держим в уме», — сказал Лукашенко.

Президент отметил, что в Беларуси не просто предвидели, как будут развиваться конфликты в разных точках планеты, но и пережили эти события так или иначе. Он напомнил об уличных протестах в 1990-е годы, попытках осквернить и снести памятники, в том числе в Минске на площади Независимости. «Все это мы пережили. По-моему, в 2010 году была последняя акция, где нас уже попытались свергнуть. Помните штурм Дома правительства. К резиденции президента побоялись подойти. Мы все это пережили: и гибриды, и горячие столкновения, и попытку свергнуть конституционный строй и нынешнее руководство», — констатировал Лукашенко. «Нас невозможно наклонить и свергнуть, как сегодня это происходит в Венесуэле, как вчера это началось и продолжается в Сирии, Ливии и других государствах», — добавил он.

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Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня наиболее актуальный вопрос для Беларуси — это экономическое развитие. Он заметил, что если каждый будет работать как следует, и прежде всего начинать с себя, а потом уже спрашивать с руководства страны, то люди будут жить благополучно. «Если мы будем принципиально к этому подходить и думать об экономике, о том, что нам надо благополучно жить (а для этого у нас есть все), то нам уже ничего не страшно, потому что мы пережили все», — заявил президент.