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Российский банк выделил БМЗ кредиты для пополнения оборотки и закупки сырья

09.05.2019 19:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский Новикомбанк предоставил Белорусскому металлургическому заводу (БМЗ) два кредита в размере 8 млн долларов и 5 млн евро на цели пополнения оборотных средств компании, а также на осуществление производственной деятельности завода, в частности, по закупке сырья. Информация об этом размещена на сайте банка, единоличным владельцем которого в 2016 году стала российская госкорпорация «Ростех».

Сотрудничество Новикомбанка с группой компаний БМЗ продолжается уже более семи лет — с 2012 года. За этот период банк неоднократно обеспечивал жлобинский завод и его дочерние структуры финансированием в самых разных форматах, предоставляя кредиты и аккредитивы.

«Мы уверены, что благодаря финансированию Новикомбанка БМЗ продолжит воплощать в жизнь свои самые смелые проекты, в том числе, на недавно открытых рынках в Латинской Америке и Африке», — отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева

За 2018 год выручка Белорусского металлургического завода выросла на 32,7% до 3 млрд рублей. Предприятие получило 247,3 млн рублей прибыли от реализации. Она увеличилась на 77,4%.

Чистая прибыль в итоге составила 300 тысяч рублей против убытка в 3,2 млн в прошлом году.

Предприятие незначительно нарастило задолженность по кредитам и займам. Она выросла на 32,6 млн рублей до 985,96 млн рублей, отмечает MetalTorg.Ru.

 
 
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Чистая прибыль БМЗ в 2018 году составила 300 тысяч рублей против убытка в 3,2 млн в 2017 году.
 
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