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«Экономика на пальцах». Мир перестает быть однополярным, но правильную ли сторону выбирает Беларусь?

09.05.2019 19:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Программа появится в прямом эфире 10 мая в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook.

В конце апреля Исследовательский центр ИПМ выпустил аналитический материал «Макроэкономический прогноз для Беларуси: глобальный контекст и региональные риски». Выводы довольно неприятные для нашей страны.

Главными рисками остаются неурегулированные нефте-газовые вопросы с Россией и глобальные/региональные риски. Все это может повлиять на инфляцию, ВВП и обменный курс.

Китай бросил вызов США и становится второй силой в мире. Мир снова многополярный. К какому полюсу примкнет Беларусь, уже ясно. Но правильный ли это выбор? Надежный ли партнер Китай в дальней перспективе? Сейчас страна выглядит мощно, она продвигает свой проект «Один пояс, один путь». Но есть подозрение, что этой глобальной инициативой Китай пытается скрыть свои экономические проблемы внутри страны.

Об этом подробнее в «Экономике на пальцах» расскажем 10 мая в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет главный редактор политико-экономического блока новостей портала Ольга Лойко.

Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.

 
Теги: Новости
 
 
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Китай бросил вызов США и становится второй силой в мире. Мир снова многополярный. К какому полюсу примкнет Беларусь, уже ясно. Но правильный ли это выбор?
 
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