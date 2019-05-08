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«Экономика на пальцах». Мир перестает быть однополярным, но правильную ли сторону выбирает Беларусь?
09.05.2019 19:40 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Программа появится в прямом эфире 10 мая в 15.25.
В конце апреля Исследовательский центр ИПМ выпустил
Главными рисками остаются неурегулированные нефте-газовые вопросы с Россией и глобальные/региональные риски. Все это может повлиять на инфляцию, ВВП и обменный курс.
Китай бросил вызов США и становится второй силой в мире. Мир снова многополярный. К какому полюсу примкнет Беларусь, уже ясно. Но правильный ли это выбор? Надежный ли партнер Китай в дальней перспективе? Сейчас страна выглядит мощно, она продвигает свой проект «Один пояс, один путь». Но есть подозрение, что этой глобальной инициативой Китай пытается скрыть свои экономические проблемы внутри страны.
Об этом подробнее в
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«Экономика на пальцах». Мир перестает быть однополярным, но правильную ли сторону выбирает Беларусь?
Китай бросил вызов США и становится второй силой в мире. Мир снова многополярный. К какому полюсу примкнет Беларусь, уже ясно. Но правильный ли это выбор?
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