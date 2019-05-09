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Как Доренко покупал квартиры в Минске и критиковал Лукашенко
09.05.2019 23:16 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 9 мая
В 2008 году Доренко
В 2012 году Александр Лукашенко
В то время журналист оформлял развод с бывшей супругой Мариной, чтобы расписаться с гражданской женой Юлей, родившей ему двух дочерей. Однако бывшая жена Доренко долго не соглашалась на развод, потому что у нее был свой взгляд на раздел совместно нажитого имущества и алименты на сына Прохора.
— Не понимаю ее претензий. Я отдал ей 4 квартиры в Минске, 2 квартиры в Москве, дома в Барвихе и на Николиной Горе. Но, похоже, она собирается отсуживать еще и тот дом, что мы с Юлей построили. Хочет отправить нас на улицу, — возмущается Доренко в интервью журналу «
Периодически Сергей Доренко критиковал и Александра Лукашенко. «Единственные люди, к кому мы должны проявлять лояльность — это народ. Я не могу проявлять лояльность к политикам. Александр Григорьевич — политик. Я его те или иные меры поддерживаю или категорически критикую. Когда я его критиковал, я всегда говорил с точки зрения России», —
Последняя порция критики досталась Лукашенко от российского журналиста месяц назад.
Сергей Доренко назвал белорусского лидера «политическим животным», которое годами шантажирует Россию, Китай, Европу, США, Иран и Венесуэлу. «Я восхищаюсь его хитростью, которая, видимо, заменяет ему интеллект. Но хитрости столько, что интеллекта не надо», — сказал российский журналист в в эфире телеканала
Михаил Бабич проработал в Минске меньше года. Москва
6 мая Сергей Доренко в своем телеграм-канале «Расстрига»
Интересно, что до последних дней Сергей Доренко был главным редактором радиостанции «Говорит Москва», которая принадлежит другу Лукашенко российскому миллиардеру Михаилу Гуцериеву.
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