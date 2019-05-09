Как Доренко покупал квартиры в Минске и критиковал Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Вечером 9 мая стало известно о смерти известного российского журналиста Сергея Доренко, который упал с мотоцикла из-за проблем с сердцем. Мы решили вспомнить несколько историй о его взаимоотношениях с Беларусью.





В 2008 году Доренко купил квартиру в Минске в Троицком предместье. «Почему там? Потому что в окна видишь Свислочь, видишь лужайку впереди. Это правильное место, чтобы приехать, купить побольше зельца и кровяной колбасы, нарезать это, сесть у подоконника и смотреть на Свислочь. И писать что-нибудь впрок», — объяснял он. «Очень люблю Минск, очень. Я люблю Минск за людей. Они европейцы в отличие от нас», — добавил журналист и признался, что его жена также обожает белорусскую столицу.

В 2012 году Александр Лукашенко поведал , что Сергей Доренко с семьей живет «где-то рядом с резиденцией президента» Беларуси. А спустя год стало известно, что у Доренко четыре квартиры в Минске.

В то время журналист оформлял развод с бывшей супругой Мариной, чтобы расписаться с гражданской женой Юлей, родившей ему двух дочерей. Однако бывшая жена Доренко долго не соглашалась на развод, потому что у нее был свой взгляд на раздел совместно нажитого имущества и алименты на сына Прохора.

— Не понимаю ее претензий. Я отдал ей 4 квартиры в Минске, 2 квартиры в Москве, дома в Барвихе и на Николиной Горе. Но, похоже, она собирается отсуживать еще и тот дом, что мы с Юлей построили. Хочет отправить нас на улицу, — возмущается Доренко в интервью журналу « СтарХит ».

Периодически Сергей Доренко критиковал и Александра Лукашенко. «Единственные люди, к кому мы должны проявлять лояльность — это народ. Я не могу проявлять лояльность к политикам. Александр Григорьевич — политик. Я его те или иные меры поддерживаю или категорически критикую. Когда я его критиковал, я всегда говорил с точки зрения России», — пояснял он.

Сергей Доренко: "Лукашенко классный"

Последняя порция критики досталась Лукашенко от российского журналиста месяц назад.

Сергей Доренко назвал белорусского лидера «политическим животным», которое годами шантажирует Россию, Китай, Европу, США, Иран и Венесуэлу. «Я восхищаюсь его хитростью, которая, видимо, заменяет ему интеллект. Но хитрости столько, что интеллекта не надо», — сказал российский журналист в в эфире телеканала RTVI . Доренко также заявил, что российский посол Михаил Бабич стал первым политическим конкурентом Лукашенко с 1994 года и что Бабич «вырвет ему клыки». «Если бы вы сейчас сказали мне: делайте ставки, я бы поставил на Бабича против Лукашенко два к одному. Бабич его разделает под орех», — сказал Доренко.

Михаил Бабич проработал в Минске меньше года. Москва отозвала его 30 апреля и назначила нового руководителя посольства РФ в Беларуси.

6 мая Сергей Доренко в своем телеграм-канале «Расстрига» написал , что в Беларуси якобы проходят обыски и аресты в силовых структурах, поэтому «Виктор Лукашенко не появился на байкерском слете в Москве». До этого Доренко сообщал, что форуме в Пекине произошел «серьезный эмоциональный разговор Путина и Лукашенко», после чего белорусский лидер покинул мероприятие.

Интересно, что до последних дней Сергей Доренко был главным редактором радиостанции «Говорит Москва», которая принадлежит другу Лукашенко российскому миллиардеру Михаилу Гуцериеву.

Сергей Доренко родился в 1959 году в Керчи. Выпускник Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы Патриса Лумумбы, в 1991 году он пришел на телевидение в «Останкино», трудился в программе «Вести», на CNN. В 1996—2000 годах Доренко работал на ОРТ, где сначала вел программу «Время», а затем авторскую программу. После этого его начали называть «телекиллером». После 2000 года Сергей Доренко чаще появлялся в эфире радиостанций, а в 2008-м возглавил «Русскую службу новостей». В 2014 году он стал главредом «Говорит Москва».