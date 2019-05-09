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Вернет ли российский суд белорусскому холдингу исчезнувшие миллионы?

10.05.2019 09:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Почти 13 млн долларов основного долга и пени по нему пытается взыскать со своего же российского трейдера коммунальное предприятие «Миноблмясомолпром» — управляющая компания холдинга «Мясомолпром». Добившись соответствующего судебного решения в Беларуси, истец обратился с заявлением о его признании и исполнении в Арбитражный суд г. Москвы.


Фото: Reuters

Судебное заседание намечено на 15 мая текущего года, свидетельствуют данные судебных органов России.

Дело выделяется тем, что это одно из крупнейших по фигурирующей сумме судебных разбирательств, возникших по итогам поставок белорусского продовольствия на российский рынок.

Ответчиком выступает компания «Минскоблпродукт», которая до 2017 года являлась самым крупным поставщиком белорусской молочки и мяса в Россию. Компания была учреждена в 2008 году крупнейшими молоко- и мясоперерабатывающими предприятиями Минской области. В число ее совладельцев, согласно данным российского реестра rusprofile.ru, входят Слуцкий сыродельный комбинат, Слуцкий мясокомбинат, Молодечненский молочный комбинат, Минский мясокомбинат, «Здравушка-милк», Борисовский мясокомбинат № 1, а также (с 2015 года) и сам холдинг «Мясомолпром».

Объемы выручки «Минскоблпродукта» в 2015—2016 годах превышали 10 млрд российских рублей, что позволяло компании входить в первую десятку белорусских экспортеров в России.

В первой половине 2017 года, однако, по иску прокурора Экономический суд Минской области вынес решение о взыскании с трейдера в пользу управляющей компании холдинга «Мясомолпром» долга и пени на сумму 843 428 889,6 российских рублей (около 13 млн долларов). В конце 2017 года у «Минскоблпродукта» сменился генеральный директор (вместо Игоря Чухлея им стал Виталий Казак), а выручка по итогам года сократилась почти в двадцать раз. В течение 2018 года трейдер опять получил нового руководителя — в базах теперь фигурирует Елена Сидорова.

Иски против «Минскоблпродукта» связаны с громким уголовным делом. Приговор в отношении его главных фигурантов был вынесен в марте этого года. В частности, были осуждены бывший генеральный директор КУП «Миноблмясомолпром» — управляющая компания холдинга «Мясомолпром» Дмитрий Ракомсин. Его обвинили в превышении служебных полномочий и приговорили к 7 годам лишения свободы. Вторым осужденным стал экс-руководитель «Минскоблпродукта» Игорь Чухлей, который получил 6 лет колонии усиленного режима.

О подробностях этого дела можно прочитать на сайте Верховного суда Беларуси.

 
 
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Кто нагрел руки на поставках белорусского молока и мяса в Россию?
 
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