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В Минске за взятки задержан начальник бюро одного из крупных промышленных предприятий

10.05.2019 10:42 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции Октябрьского РУВД Минска задержан с поличным за получение взятки начальник бюро одного из крупных промышленных предприятий столицы. Как сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, он неоднократно получал вознаграждение за то что выбрал конкретную компанию поставщиком комплектующих.

В обязанности указанного должностного лица на предприятии входило заключение договоров на закупку комплектующих, материалов, организация доставки материалов на склад. Он рассылал информацию организациям, которые занимаются поставкой необходимого оборудования и выбирал среди поставщиков тех, кто выставлял наименьшую цену.

В середине 2018 года фигурант познакомился с минчанином, который по доверенности представлял интересы своей супруги, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя, от имени которой и осуществлялась поставка необходимых комплектующих на указанное предприятие. Так, в один из дней 2018 года начальник бюро приехал домой к этому минчанину за комплектующими и тот передал ему взятку в качестве благодарности за то, что был выбран в качестве победителя по поставке. В ноябре 2018 года ситуация повторилась, при этом сумма вознаграждения выросла. Как пояснил фигурант, полученные в качестве взятки денежные средства он тратил на личные нужды.

Начальника бюро задержали с поличным, когда он получил очередную взятку от того же минчанина.

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Минск
 
 
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Он рассылал информацию организациям, которые занимаются поставкой необходимого оборудования и выбирал среди поставщиков тех, кто выставлял наименьшую цену.
 
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