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Совмин установил предельные значения выручки для получения малым бизнесом господдержки

10.05.2019 11:48 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Совмин установил предельные значения выручки для получения малым бизнесом господдержки
Фото из архива

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 4 мая 2019 года №282 установлены предельные значения выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета НДС за 2018 год для оказания государственной финансовой поддержки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Для субъектов малого предпринимательства, обратившихся за оказанием государственной финансовой поддержки в 2019 году, предельные значения выручки составляют: Br373 тыс. - для индивидуальных предпринимателей; Br2735 тыс. - для микроорганизаций; Br10 318 тыс. - для малых организаций. Для субъектов среднего предпринимательства Оршанского района Витебской области - Br20 млн.

Предельные значения выручки субъектов для получения ими господдержки устанавливаются ежегодно.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2019 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 4 мая 2019 года №282 установлены предельные значения выручки от реализации товаров (выполнения работ,...
 
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