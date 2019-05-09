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Экс-посол России Михаил Бабич уехал из Минска. Чем известен его временный преемник

10.05.2019 12:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший посол России в Беларуси Михаил Бабич покинул Минск. Временно исполнять обязанности поверенного в делах будет советник-посланник Владимир Андреев. Об этом TUT.BY рассказали в посольстве России в Минске.


9 мая Владимир Андреев в качестве временного поверенного принял участие в церемонии возложения цветов к Монументу Победы в Минске. Посольство РФ в Минске.

«До приезда в Беларусь Дмитрия Мезенцева российскую дипмиссию возглавляет временный поверенный в делах Владимир Андреев», — рассказал TUT.BY пресс-секретарь посольства Алексей Москалев. Он также уточнил, что пока в посольстве не знают, когда в белорусскую столицу приедет новый посол.

На должность советника-посланника Владимир Андреев приехал в Минск буквально в начале этого года. Он единственный из новых сотрудников посольства России, кто не работал с Бабичем в Приволжье, но у него тоже необычная для карьерного дипломата биография.

Андреев стал известен после громкого скандала в мае 2013 года в Крыму, где он к тому времени около трех лет работал генконсулом РФ в Симферополе. Андреев раскритиковал фильм о сталинской депортации крымских татар «Хайтарма», заявив, что в ленте не раскрыта тема «сотрудничества лиц крымско-татарской национальности с фашистскими оккупантами».

Крымские татары вышли протестовать против заявлений дипломата, МИД России признал, что генконсул допустил «некорректные формулировки» без «должного учета чувствительного вопроса».

Но Андреев не промолчал, а назвал позицию своего начальства «беспомощным, глупым и беспринципным позорищем» и подал в отставку. Впрочем, уже скоро он вернулся в МИД России на свою прежнюю должность — замглавы Департамента по вопросам новых вызовов и угроз. Оттуда он и переехал в Беларусь.

Напомним, 30 апреля Владимир Путин отозвал Михаила Бабича с должности посла России в Минске и назначил экс-губернатора, сенатора Дмитрия Мезенцева новым послом в нашей стране.

За девять месяцев работы в Минске Михаил Бабич несколько раз вступал в заочную жесткую перепалку с белорусским МИД. Во время последней белорусский МИД заявил, что «разрушить наши отношения с Россией внешним силам не удавалось десятилетия, Бабич смог».

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Теги: Минск
 
 
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Временно исполнять обязанность поверенного в делах будет советник-посланник Владимир Андреев.
 
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