"Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт" опровергает информацию о некачественном топливе

Источник материала: БелТА

10 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Все топливо в сети автозаправочных станций РДУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт" соответствует установленным стандартам качества. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Александр Капшуль, комментируя появившуюся на некоторых интернет-порталах информацию о якобы некондиционном бензине марок АИ-92 и АИ-95, реализующимся в Витебской области на АЗС "Белоруснефть".

"Входящий контроль качества на поступающее с ОАО "Нафтан" топливо осуществляется по многочисленным параметрам. Только по марке АИ-92 их 14. Все показатели в норме, никаких нарушений не выявлено. При этом с учетом ситуации с поставками некачественной нефти на нефтеперерабатывающие предприятия страны вопросу контроля качества топлива на внутренний рынок уделяется повышенное внимание", - подчеркнул Александр Капшуль.

Руководитель также отметил, что никаких нареканий от граждан через книги замечаний и предложений АЗС не поступало, поэтому отдельные фейковые вбросы не заслуживают доверия читателей и являются инсинуациями на фоне громкой темы, направленными на привлечение аудитории.

"Белоруснефть" - это крупнейшая сеть автозаправочных станций Беларуси. Важнейшими задачами для РДУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт" являются сохранение ведущих позиций на рынке реализации нефтепродуктов страны, обеспечение высокого качества реализуемой продукции и услуг, а также максимально полное удовлетворение потребностей клиентов сети АЗС. В составе предприятия функционируют 72 АЗС.-0-