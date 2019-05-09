Обзор рынка аренды квартир в Минске за апрель 2019 года

Запросов по поиску съемного жилья в апреле было на 2% меньше, чем в марте. На данный момент спрос на аренду квартир в Минске составляет всего половину от пикового значения, которое было отмечено прошлым летом.

Количество свободных квартир в последние месяцы остаётся стабильным. В апреле на рынке стало меньше 1-комнатных квартир (-2,1%), предложение 2-комнатных не изменилось, а свободных "трешек" стало больше на 0,6%.

В ближайшие месяцы рынок аренды оживёт – по опыту прошлых лет именно май является переломным месяцем, после которого спрос на аренду квартир начинает расти.



