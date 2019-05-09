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Обзор рынка аренды квартир в Минске за апрель 2019 года
10.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Запросов по поиску съемного жилья в апреле было на 2% меньше, чем в марте. На данный момент спрос на
Количество свободных квартир в последние месяцы остаётся стабильным. В апреле на рынке стало меньше 1-комнатных квартир (-2,1%), предложение 2-комнатных не изменилось, а свободных "трешек" стало больше на 0,6%.
В ближайшие месяцы рынок аренды оживёт – по опыту прошлых лет именно май является переломным месяцем, после которого спрос на аренду квартир начинает расти.
На фоне слабого спроса у арендодателей не было причин повышать цены. Их средний уровень снизился у всех типов квартир.
На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:
1-комнатные квартиры — $256 (снижение к марту на 0,4%)
2-комнатные квартиры — $335 (снижение на 0,3%);
3-комнатные квартиры — $414 (снижение на 1%).
Инвестиционная привлекательность аренды в последние месяцы меняется крайне незначительно – в апреле индекс доходности аренды составил 6,02%. Данный показатель остаётся на уровне 6% на протяжении последних двух лет.
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