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Лоты, за которые будут «драться». Обзор новых участков у воды в пределах 20 километров от МКАД
10.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
7 июня пройдет первый летний аукцион 2019 года. Организатор торгов не поскупился – за раз с молотка разыграют 31 участок под Минском. В обзоре Realt.by самые лакомые участки из тех, что есть в продаже – земельные наделы у водоемов в пределах 20 километров от МКАД. Цены – от 16,5 тыс. рублей.
Все участки на карте
г. Заславль, ул. Береговая, 6 (Лот №7)
7 июня разыграют 5 новых участков в районе Заславля. Самый близкий к воде – участок №6 на улице Береговой. С территории земельного надела открывается вид на водоем, большинство соседей строятся. К участку ведет асфальтированный подъезд. Из коммуникаций здесь есть все необходимое – электричество, газ и вода. С одной оговоркой – подключение к инженерии возможно только с компенсацией затрат на их проведение. Торги по участку начнутся с 38 тысяч рублей.
Общая площадь участка— 11,77 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br38 358;
Координаты участка: 54.026183, 27.251320;
Расстояние до МКАД: 19 км.
д. Хмелевка (Лот №8)
В тех же краях выделен еще один участок, площадью 10 соток. К земельному наделу также подведены все коммуникации (электричество, газ и вода), подъезд – гравийка. Квартал застраивается – слева и справа от участка новые коттеджи, напротив – железная дорога. До Минска отсюда меньше 20 километров, стартовая цена лота – 33 тыс. рублей.
Общая площадь участка— 10,11 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br32 948;
Координаты участка: 54.030143, 27.252831;
Расстояние до МКАД: 19 км.
г. Заславль, ул. Приморская, участок №4 (Лот №10)
Участок № 4 по улице Приморской находится сразу на въезде в поселок. Территория ровная, свободная от застройки. Скорее всего, ранее не осваивалась. К площадке подведены все необходимые коммуникации — есть газ, электричество и вода. Почти до самой территории ведет асфальтированная дорога. Ни слева, ни справа соседей пока нет, участки также разыгрываются с торгов.
Общая площадь участка— 10 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br32 590;
Координаты участка: 54.005104, 27.329505;
Расстояние до МКАД: 16,7 км.
д. Буденного, участки № 35 и № 36 (Лоты №15 и №16)
Недалеко от Дубровского водохранилища разыграют два участка в деревне Буденного. Площадки смежные, примерно по 11 соток, находятся на окраине населенного пункта. Соседей поблизости нет, зато виды вокруг красивые. До водохранилища отсюда всего 2 километра. Подъезд – накатанная дорога. Из коммуникаций есть газ и электричество.
Общая площадь участка № 35— 11,70 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка № 35— Br17 тыс.;
Координаты участка № 35: 54.084447, 27.743665;
Общая площадь участка № 36— 11,06 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка № 36 — Br16,5 тыс.;
Координаты участка № 36: 54.084075, 27.743920;
Расстояние до МКАД: 18,7 км.
д. Лапоровичи, ул. Янтарная, участок № 2 (Лот №18)
На десерт – еще один вакантный участок в Лапоровичах. 14,5 соток выделили на улице Янтарной. Площадка ровная, удобная для строительства. Рядом хорошие коттеджи, ближайшие площадки продаются с земельных аукционов. Подъезд отсыпан гравием, скорее всего будет заасфальтирован. Из коммуникаций есть электричество.
Общая площадь участка— 14,40 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br72 тыс.;
Координаты участка: 54.006365, 27.404069;
Расстояние до МКАД: 11 км.
Фото:Павел Садовский
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7 июня пройдет первый летний аукцион 2019 года. Организатор торгов не поскупился – за раз с молотка разыграют 31 участок под Минском. В обзоре Realt.by самые лакомые...
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