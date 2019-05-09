Лоты, за которые будут «драться». Обзор новых участков у воды в пределах 20 километров от МКАД

7 июня разыграют 5 новых участков в районе Заславля. Самый близкий к воде – участок №6 на улице Береговой. С территории земельного надела открывается вид на водоем, большинство соседей строятся. К участку ведет асфальтированный подъезд. Из коммуникаций здесь есть все необходимое – электричество, газ и вода. С одной оговоркой – подключение к инженерии возможно только с компенсацией затрат на их проведение. Торги по участку начнутся с 38 тысяч рублей.









