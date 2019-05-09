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Федыничу изменили режим «домашней химии»: работать можно до 20.00, «гулять» - до почтовых ящиков
10.05.2019 14:06 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лидеру профсоюза РЭП Геннадию Федыничу изменили режим «домашней химии». Об этом его уведомила уголовно-исполнительная инспекция Центрального РУВД Минска, сообщает
Ранее с просьбами изменить установленный режим отбывания «домашней химии» неоднократно обращались и профсоюз РЭП, и сам Федынич.
Инспекция установила новое расстояние для выхода от жилища лидера РЭП — площадь расширена от квартиры до почтовых ящиков (в свободное от работы время).
— Мне установлено новое время посещения организаций здравоохранения, учреждений связи, торговли, бытового обслуживания, финансовых и других организаций в будние дни — с 18.00 до 20.00. Предыдущее предписание исполнительной инспекции посещать эти учреждения с 12 до 14 нарушало Трудовой кодекс, поскольку с 13 до 14 у меня обеденный перерыв. Я не мог остаться на работе после 18 часов и принимать людей. Сейчас такая возможность появилась, — подчеркнул Геннадий Федынич.
Наложен запрет на выход из дома с 21 до 6 часов утра (до сих пор Федыничу предписывалось находиться в квартире с 19 часов до 6 часов утра).
— Также остался в силе запрет выхода из квартиры в субботу, воскресенье, в выходные и праздничные дни. Мой путь в эти дни четко установлен: квартира и почтовые ящики, благо, что я живу на 7-м этаже, а почтовые ящики находятся на первом, — иронизирует Геннадий Федынич. — Остаются открытыми вопросы о посещении церкви и возможности два раза в месяц в дневное время заниматься хозяйственными работами — помогать по хозяйству теще, которой уже 83 года. Пока на все устные обращения я получал отрицательный ответ. Ну что ж, будем снова обращаться письменно — пусть дают письменный аргументированный ответ. Невиновный человек всегда ведет себя открыто, не таясь, с представителями каких бы органов я ни общался.
Напомним, 24 августа 2018 года руководители профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик
3 апреля лидеру профсоюза РЭП Геннадию Федыничу
Позже Федынич пояснил, что на фоне стресса у него нередко прыгает артериальное давление, поэтому он на работе «выпил немного коньяку».
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В августе руководители профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик получили по 4 года «домашней химии» за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.
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