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Белорусский рубль резко вырос
10.05.2019 14:27 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Евро, доллар и российский рубль на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 10 мая упали, белорусский рубль укрепился.
Информация об этом опубликована на официальном сайте БВФБ.
Курс американской валюты просел на 0,79 копейки, евро – на 0,33.
Российский рубль потерял почти 2 копейки. За сотню теперь дают 3,224 белорусского рубля.
Доллар - 2,1011 рубля.
Евро - 2,3587 рубля.
Российский рубль - 3,224 (за 100 рос. Руб.).
В банках курс продажи доллара варьируется от 2,103 до 2,118 рубля, евро — от 2,362 до 2,382 рубля. За 100 российских рублей просят от 3,229 до 3,32 рубля.
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Евро, доллар и российский рубль на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 10 мая упали, белорусский рубль укрепился. Информация об этом опубликована на...
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