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Белорусский рубль резко вырос

10.05.2019 14:27 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусский рубль резко вырос

Евро, доллар и российский рубль на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 10 мая упали, белорусский рубль укрепился.

Информация об этом опубликована на официальном сайте БВФБ.

Курс американской валюты просел на 0,79 копейки, евро – на 0,33.

Российский рубль потерял почти 2 копейки. За сотню теперь дают 3,224 белорусского рубля.

Доллар - 2,1011 рубля.

Евро - 2,3587 рубля.

Российский рубль - 3,224 (за 100 рос. Руб.).

В банках курс продажи доллара варьируется от 2,103 до 2,118 рубля, евро — от 2,362 до 2,382 рубля. За 100 российских рублей просят от 3,229 до 3,32 рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Евро, доллар и российский рубль на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 10 мая упали, белорусский рубль укрепился. Информация об этом опубликована на...
 
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